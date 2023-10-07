"Израиль страдает от одной из самых ужасных атак в нашей истории. Половина страны находится в укрытиях после запуска более двух тысяч ракет (с территории Сектора Газа).

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Люди убиты, изнасилованы и похищены террористами. Целые поселения находятся в заложниках. Остановите лицемерие! Сегодня мы, а завтра – вы! Террор – это террор! Мое сердце со всем моим народом. Поддержите нас", – написал Лемкин на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, сегодня, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС начала полномасштабные боевые действия против Израиля. В ответ на атаку израильская армия объявила о начале операции "Железные мечи" в Секторе Газа.

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