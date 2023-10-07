"Остановите лицемерие!": легионер Шахтера шокирован террористической атакой на Израиль
Защитник "горняков" и молодежной сборной Израиля Став Лемкин осудил войну на территории своей родины.
"Израиль страдает от одной из самых ужасных атак в нашей истории. Половина страны находится в укрытиях после запуска более двух тысяч ракет (с территории Сектора Газа).
"Не думаю, что есть деньги, которые заставят меня вернуться в Киев": экс-звезда Динамо вспомнил выступления в Украине
Люди убиты, изнасилованы и похищены террористами. Целые поселения находятся в заложниках. Остановите лицемерие! Сегодня мы, а завтра – вы! Террор – это террор! Мое сердце со всем моим народом. Поддержите нас", – написал Лемкин на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, сегодня, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС начала полномасштабные боевые действия против Израиля. В ответ на атаку израильская армия объявила о начале операции "Железные мечи" в Секторе Газа.
Шахтер был любительской командой, а стал бесподобен. Шок, ярость из-за судей и наказание от "горняков" в бельгийских СМИ