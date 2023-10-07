Илья Забарный и Виталий Миколенко сошлись в очной битве, начав игру на стадиона Гудисон с первых минут. Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Борнмут на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Доминирование "ирисок" в первые 10 минут, 60% контроля, давление с флангов (особенно слева, где подключается Миколенко), но без ударов. И тут Забарный привозит на ровном месте. Илья пытался убежать от давления Дукуре, заложил вираж под левую ногу, но поскользнулся в попытке отдать пас. Гарнер даже не входил в штрафную, мощным ударом прошив Нето.

Тоттенхэм в меньшинстве вышел на 1 место АПЛ – сумасшедшее количество моментов, курьезная красная и гений соперника Украины

Жаль, ведь бывший центрбек Динамо начал игру очень продуктивно: 3 раза подчищал в штрафной, блокировал острые передачи, выигрывал единоборства в воздухе и вообще имел самый солидный вид в редутах гостей. Миколенко тянет мяч и смещается в полуфланг, давая в ширину на Макнила. Эвертон доминирует, Нето спасает после прицельного удара с близкого расстояния. Соланке в зоне Миколенко попытался забить почти с нулевого угла. Пикфорд смело выбегал на линию штрафной, играя на опережение. Вот и все моменты "вишенок".

Забарный снял верх, но отбросил под удар Миколенко – другой защитник Борнмута успел заблокировать. Осада ворот завершилась подачей Миколенко и выходом Нето, который кулаками выбил точно на ногу Харрисона. Еще одно крутое голасо. Экс-вингер Лидса без раздумий пробил издали – от перекладины в сетку. Пока Миколенко косплеится Зинченко, смещаясь в центр перед штрафной, Калверт-Льюин упускает убийственный момент после подачи с правого фланга – снаряд прошел по плечу Забарного и опустился на перекладину. А дальше Виталий возвращается слева, обыгрывается в стеночку с Амаду Онана и создает супермомент второй матч подряд. Опорник сборной Бельгии чудом не довел до разгрома, промахнувшись в дальний правый.

У защитника Борнмута и сборной Украины за первый тайм больше всего выносов (9, ближайший преследователь – голкипер Нето с 4) и выигранных единоборств в воздухе (4 из 5) за первый тайм, но все испортила результативная ошибка. Да и откровенно низкая точность передач (лишь 76%) – далеко не то, что привыкли видеть от Забарного. Стартует вторая половина, привозит 21-летний воспитанник Динамо и на правом фланге, даря мяч Калверту-Льюину. Нападающий Эвертона мгновенно перевел в центр, а Дукуре простил Забарного, не попав из удобной позиции.

Роскошный пас Пикфорда от своей штрафной на Калверта-Льюина. Мог быть ассист голкипера сборной Англии, но Доминик дал выше. На 60 минуте Эвертон доводит до разгрома. Привез на этот раз правый защитник Борнмута Адам Смит, который проиграл силовую борьбу Онану. Партнер Забарного не успел выйти в офсайдную ловушку, легко прошла передача за спины, Харрисон расстреливал с пары метров, Дукуре добавлял уже в пустые ворота. Голевой эпизод показал, какая же пропасть между командами в атлетизме. Онана и Дукуре просто душат физикой и давлением в центре поля, не забывая совершать дерзкие набеги в штрафную.

Калверт-Льюин просит пенальти после силового приема Забарного, помощники Дэвида Кута на VAR не согласны. Однако после углового не менее жарко – трижды подряд в упор расстреливают Нето, экс-голкипер Барселоны с активной помощью защитников чудом не пропускает четвертый. Первый сухой матч Пикфорда за 8 туров АПЛ 2023/24 спасает... вингер Макнил, который выбивает мяч с линии пустых ворот после подачи углового. А пробивал то Забарный! Подача все с того же правого фланга, Пикфорд тащит расстрельный удар Мура.

Попытались прошить Пикфорда в дальним выстрелом. Фактически все сегодня тянет Джодан. Еще и кому-то приказывает поменьше разговаривать, когда в очередной раз идеально подчищает на выходе. Эвертон, который на десерт упустил еще парочку классных моментов, отрывается от зоны вылета на 15 место, набирая 7 очков. Борнмут (3 пункта, 19 строчка) остается вместе с новичком АПЛ Шеффилд Юнайтед (1, последняя строчка) единственными клубами без побед.

Манчестер Юнайтед устроил победный камбэк в стиле финала ЛЧ-1999, Челси разгромил Бернли – Мудрик сыграл 15 минут