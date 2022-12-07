Зинченко поддержал Жезуса, который вылетел на длительное время
10:08 - Читати українською
Защитник Арсенала Александр Зинченко не забывает о своих одноклубниках.
Накануне колено Габриэла Жезуса прооперировали. Арсенал сроков востоновлеия пока не называл, но бразильский нападающий выбыл примерно на три месяца.
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Александр Зинченко в своем Instagram поддержал одноклубника. "Габриэле Жезусе, мы с тобой, брат", – написал украинец.
Бразилец травмировался на ЧМ-2022 в матче 3-го тура группового этапа против Камеруна. В составе Арсенала бразилец отличился 5 голами во всех турнирах.
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