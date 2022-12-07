Защитник Арсенала Александр Зинченко не забывает о своих одноклубниках.

Накануне колено Габриэла Жезуса прооперировали. Арсенал сроков востоновлеия пока не называл, но бразильский нападающий выбыл примерно на три месяца.

Одноклубник Зинченко перенес операцию на колене – серьезная потеря Арсенала в борьбе за золото АПЛ

Александр Зинченко в своем Instagram поддержал одноклубника. "Габриэле Жезусе, мы с тобой, брат", – написал украинец.

Бразилец травмировался на ЧМ-2022 в матче 3-го тура группового этапа против Камеруна. В составе Арсенала бразилец отличился 5 голами во всех турнирах.