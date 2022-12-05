Самая неравная пара 1/8 финала. Мощная Бразилия задушила конкурентов на групповом этапе, а Южной Корее откровенно повезло выйти в плей-офф благодаря победе над немотивированной Португалией. Сенсации никто не ждал - команда Тите имеет слишком хороший баланс класса и организации игры. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как прошла битва за четвертьфинал между "селесао" и "азиатскими тиграми".

Интрига умерла сразу

Бразилия любит в начале матча присматриваться к сопернику и уже со временем разгоняться. Однако оппоненты были настолько слабыми, что разведка не понадобилась. Все было решено за первые 15 минут. Рафинья проскочил нескольких корейцев и прострелил вдоль ворот – Неймар пролетел мимо мяча, но Винисиус замкнул дальнюю штангу.

Удвоил преимущество Неймар. Ришарлисон заработал для лидера пенальти, подкараулив ошибку Йона в штрафной площадке. Ней в издевательском стиле реализовал 11-метровый. Шокированные корейцы растерянно бегали, не зная, что делать. Просто мастер-класс от "селесао". Красиво и эффективно.

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Бразильский карнавал вернул фанов в золотую эпоху "селесао"

"Пентакомпионы" после этого устроили карнавал. Они позволяли себе эффектные финты, перебрасывания и затяжные комбинации, подопечным Тите даже не нужно было организовывать перегрузки зон или создавать хитрые схемы выдергивания соперника из линий – паса на Неймара, Ришарлисона, Вини или кого-то другого из нападающих хватало, чтобы вытянуть на них сразу двух-трёх корейцев. Словом, перед болельщиками бегала настоящая Бразилия 60-х.

Гол на 29-й минуте вписывался в этот образ: Ришарлисон в окружении нескольких защитников пожонглировал мячом и отдал пас Пакете, а Лукас сразу перевел его на Тьягу Силву – капитан же в касание разрезал оборону передачей в штрафную на Ришарлисона. Нападающий легко переиграл голкипера, а затем станцевал вместе с тренером. 3:0!

Os gringos reclamando do tite dançando pois agora eu quero que ele dance mais grave até TikTok

pic.twitter.com/j2g7eBc8v0 — Viúva. (@badviuv) December 5, 2022

На 36-й минуте прилетел и четвертый гол – это Винисиус вошел на левый край штрафной и по-издевательски подбросил мяч над защитниками. Пакета же принял его на 11-метровой отметке, пробив в левый нижний. 4:0! В компенсированное время Рафинья и Лукас могли и "маниту" устроить, врываясь на ударную позицию у правого угла вратарской, однако Ким Сын Гю парировал.

После перерыва темп игры прогнозируемо упал. Ближе к концу встречи бразильцы вообще начали играть, а Тите проводил замены – в частности, на 63-й минуте он выпустил Дани Алвеса. На 89-й минуте легендарный фулбек мог забить шедевральный гол в стиле Ришарлисона, пробив боковыми ножницами после навеса от Мартинелли, но в последний момент выстрел накрыли.

Больше других старался Рафинья. Он дважды открывался под проникающие передачи на правый край штрафной и стрелял с минимального расстояния. В обоих случаях Ким Сын Гю парировал.

Впрочем, было заметно, что Бразилия существенно потеряла в аккуратности, сосредоточившись на эффектности своих действий. Корейцам позволяли все больше и больше, что вылилось в пропущенный на 76-й минуте гол. Алиссон спасти не мог – Каземиро неудачно вынес подачу от Сона, а Пек Сын Хо выстрелил с лету прямо в правую девятку. 4:1! Этот гол оказался последним во встрече.

Алиссон серьёзно повлиял на результат

Кто знает, как повернулась бы игра, если бы не блестящая форма Алиссона. Много работы у голкипера не было – однако та, которую он провел, оказалась чрезвычайно важной. Голкипер сборной Бразилии не позволил Южной Корее даже попытаться вернуться в игру.

В частности, на 16-й минуте "тигры" могли несколько закрутить интригу, сократив счет дальним ударом Хван Хи Чхана. Герой матча против Португалии запустил мяч точно в правую девятку, однако Алиссон кончиками пальцев перевел сферу над перекладиной. Кроме того, на 32-й минуте бразилец отразил опасный прострел с острого угла с минимальной дистанции.

На старте второго Алиссон снова стал героем. Маркиньос проспал заброс из глубины и не смог остановить рывок Сона за спину – как следствие, нападающий Тоттенхэма выскочил один на один с голкипером. Кореец пробил в дальний угол, но вратарь рукой успел зацепить мяч. Сфера пролетела мимо дальней штанги.

А как вам сейв на 68-й минуте? Хван Хи Чхан стрелял метров с 10-ти, но бразилец успел среагировать!

Уже при счете 4:1 корейцы могли забить второй гол в результате проникающей передачи на Чун Сун Хо. Ему удалось вырваться практически один на один и пробить с острого угла под ближнюю штангу, однако Алиссон выручил и здесь – и неважно, что лайнсмен заметил офсайд.

"Тигры" в предыдущих матчах жили именно такими моментами. Создавая немного, они постоянно возрождали интригу, а затем и переворачивали ход встречи. Тогда голкиперы не спасали, а вот Алиссон не оставил никаких шансов Южной Корее. На 80-й же минуте он стал соучастником красивой истории, уступив место Вевертону.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Бразилии со счетом 4:1. "Селесао" вышли в четвертьфинал ЧМ-2022, где встретятся с Хорватией.

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