Операция на колене нападающего Арсенала и сборной Бразилии Габриэла Жезуса прошла успешно, информирует ВВС.

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В Арсенале дали понять, что Жезус сразу же начнёт проходить реабилитационную программу. В то же время лондонский клуб не стал называть сроков возвращения игрока на поле. Предполагается, что срок восстановления займёт около 3 месяцев.

Жезус сыграл в трёх матчах на ЧМ-2022 в Катаре. Он получил травму в матче 3-го тура группового этапа с Камеруном.

В составе Арсенала бразилец отметился 5 голами во всех турнирах.

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