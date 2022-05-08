"Благодійний проект "Понад усе" започатковано з метою надання довгострокової програми реабілітації жертв війни в Україні.

Шовковський створив благодійний проект для допомоги постраждалим від війни

Ми ставимо перед собою завдання, щоб усі українські діти та дорослі, які постраждали від російської агресії, могли отримати медичну та психологічну допомогу. Долучися й ти в цей непростий момент та допоможи українцям", – сказав Зінченко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, українці вже 74-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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