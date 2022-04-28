Легенда украинского футбола, а ныне ассистент Александра Петракова в национальной команде, продолжает ускорять нашу победу в войне.

"Хочу презентовать "Понад усе" – благотворительный проект, созданный для долгосрочной реабилитации жертв войны. Как человек, прошедший около десяти операций, я прекрасно понимаю важность правильного восстановления, реабилитации и психологической поддержки.

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Проект уже начал практическую деятельность: врачи консультируют и проводят обследование пострадавших, открыт центр физической реабилитации, создана программа медицинской и психологической помощи военнослужащим, детям, беженцам, внутренне перемещенным лицам.

Война оставляет глубокие шрамы. 8-летний опыт реабилитации пострадавших Донбасса показал, что этот процесс требует особых технических условий, привлечения высококвалифицированных специалистов и стабильного финансирования. Для масштабной реализации нам необходима помощь международных фондов и общественных деятелей", – написал Шовковский в Instagram.

Напомним, уже на следующей неделе сборная Украины, в тренерский штаб которой входит 47-летний Шовковский, начнет сбор в Словении. Подопечные Александра Петракова будут готовиться к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня.

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