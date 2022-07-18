Переговоры по трансферу Александра Зинченко вышли на финальную стадию. Об этом сообщают наиболее авторитетные инсайдеры – Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн.

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Украинец обойдется "канонирам" в 30 млн фунтов стерлингов, о чем было договорено еще в прошлую пятницу. Кроме того, 2 млн фунтов "горожане" получат в качестве бонусов. Условия личного контракта согласованы – он рассчитан до июня 2026 года. Зинченко пройдет медицинское освидетельствование в Арсенале уже на этой неделе.

Напомним, игрок сборной Украины принадлежит Манчестер Сити с лета 2016-го, хотя первый сезон отыграл в аренде за ПСВ. В составе "горожан" Александр провел 127 матчей – 2 гола, 12 ассистов, 11 выигранных трофеев.

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Александр Зинченко в «Арсенал», поехали! С пятницы действует полное соглашение с «Манчестер Сити» о гарантированном вознаграждении в размере 30 миллионов фунтов стерлингов, также согласованы личные условия. Зинченко, всегда стремился вернуться в Артету. ️ Контракт #AFC



до июня 2026 года, согласно @David_Ornstein - медицинский на этой неделе. pic.twitter.com/sVpYpZN2iH - Фабрицио Романо (@FabrizioRomano) 18 июля 2022 г.