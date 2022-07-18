Зинченко переходит в Арсенал – все детали трансфера универсала из Ман Сити согласованы
Сага с переходом украинского защитника Александра Зинченко в Лондон подошла к логическому концу.
Переговоры по трансферу Александра Зинченко вышли на финальную стадию. Об этом сообщают наиболее авторитетные инсайдеры – Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн.
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Украинец обойдется "канонирам" в 30 млн фунтов стерлингов, о чем было договорено еще в прошлую пятницу. Кроме того, 2 млн фунтов "горожане" получат в качестве бонусов. Условия личного контракта согласованы – он рассчитан до июня 2026 года. Зинченко пройдет медицинское освидетельствование в Арсенале уже на этой неделе.
Напомним, игрок сборной Украины принадлежит Манчестер Сити с лета 2016-го, хотя первый сезон отыграл в аренде за ПСВ. В составе "горожан" Александр провел 127 матчей – 2 гола, 12 ассистов, 11 выигранных трофеев.
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Александр Зинченко в «Арсенал», поехали! С пятницы действует полное соглашение с «Манчестер Сити» о гарантированном вознаграждении в размере 30 миллионов фунтов стерлингов, также согласованы личные условия. Зинченко, всегда стремился вернуться в Артету. ️ Контракт #AFC- Фабрицио Романо (@FabrizioRomano) 18 июля 2022 г.
до июня 2026 года, согласно @David_Ornstein - медицинский на этой неделе. pic.twitter.com/sVpYpZN2iH
EXCL: «Арсенал» завершает переход Александра Зинченко из «Манчестер Сити» после достижения принципиальной договоренности о четырехлетнем контракте. Плата 30 миллионов фунтов стерлингов + 2 миллиона фунтов стерлингов достижимы, а теперь также действуют личные условия. Если все пойдет по плану, подпишитесь на медицинский канал @TheAthleticUK #MCFC #AFC https://t.co/H1ltVpVjK5— Дэвид Орнштейн (@David_Ornstein) 18 июля 2022 г.