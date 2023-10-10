"У меня нет твиттера и я его вообще не читаю. У меня просто Instagram, но я не читаю комментарии. Я очень уважаю бывших игроков, они были в этой роли. Но, честно говоря, если я буду реагировать на каждое отдельное мнение, у меня не будет времени на семью.

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У команды свой график и мы много путешествуем, поэтому я вообще стараюсь не обращать на это внимание. У меня есть главный тренер, тренерский штаб, семья и партнеры по команде; я много слушаю их, и мы можем вести разговоры оттуда.

Когда я плохо играю или делаю ошибки, я уже знаю это на поле. Когда это что-то тактическое, у нас отличный персонал. Они могут прийти в любое время с ноутбуком и указать мне на ошибки. Я сказал Рио Фердинанду на днях, что это много значит, когда эти великие имена, легенды говорят о вас. Значит, я на правильном пути, даже если о вас плохо говорят. Я так легко отношусь к этому, честно", – поделился Зинченко в комментарии Daily Post.

Напомним, что ранее Майкл Оуэн раскритиковал выступления украинца в матчах за Арсенал, в частности, в матче Лиги чемпионов против Ланса.

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