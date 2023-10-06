"В ситуации с победным голом Ланса Зинченко постоянно находился на полпути к той позиции, в которой должен был находиться, не так ли? Он должен был или акцентировано играть в отборе, или по крайней мере сближаться с соперником – что-то в этом роде. А он, по сути, оставался на месте.

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Зинченко не может позволять так легко обходить себя. Он стал каким-то вялым. В последних матчах его часто оставляют не у дел, соперникам оказывается совсем не сложно сбить его с толку. Возможно, это связано с физическими кондициями Зинченко. В некоторых эпизодах он выглядит будто уставшим", – приводит слова Оуэна Daily Mail.

Заметим, что Арсенал неожиданно проиграл Лансу (1:2), а Зинченко стал одним из виновников, когда французы забивали победный гол.

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