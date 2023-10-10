"У мене немає твіттера і я його взагалі не читаю. У мене просто Instagram, але я не читаю коментарі. Я дуже поважаю колишніх гравців, вони були у цій ролі. Але, чесно кажучи, якщо я буду реагувати на кожну окрему думку, у мене не буде часу на сім’ю.

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У команди свій графік і ми багато подорожуємо, тому я взагалі намагаюся не звертати на це увагу. У мене є головний тренер, тренерський штаб, сім’я та партнери по команді; я багато слухаю їх, і ми можемо вести розмови звідти.

Коли я погано граю або роблю помилки, я вже знаю це на полі. Коли це щось тактичне, то у нас чудовий персонал. Вони можуть прийти будь-коли з ноутбуком і вказати мені на помилки. Я сказав Ріо Фердинанду днями, що це багато значить, коли ці великі імена, легенди говорять про вас. Значить, я на правильному шляху, навіть якщо про вас погано говорять. Я так легко ставлюся до цього, чесно", – поділився Зінченко в коментарі Daily Post.

Нагадаємо, що раніше Майкл Оуен розкритикував виступи українця у матчах за Арсенал, зокрема, в матчі Ліги чемпіонів проти Ланса.

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