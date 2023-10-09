Лондонский Арсенал в центральном поединке 8-го тура АПЛ сумел на родном Эмирейтс справиться с действующим чемпионом Англии – Манчестер Сити (1:0). Александр Зинченко традиционно появился в старте "канониров" и привычно организовывал атаки команды Артеты. До матча с критикой в адрес украинца прошелся легендарный Майкл Оуэн, заявив, что защитник лондонцев слишком вял. Александр ответил на поле.

Борнмут Ильи Забарного потерпел разгромное поражение от Эвертона Виталия Миколенко. Последний действовал достаточно убедительно как в защите, так и в атаке. Эксзащитнику Динамо досталось от фанатов из-за досадной ошибки, которая привела к первому голу. Получивший повреждение в предыдущем матче Михаил Мудрик появился на поле против Бернли (1:4) в конце встречи и имел шанс оформить ассист, если бы не упущенная возможность от Николаса Джексона.