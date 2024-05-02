В матче против ЛНЗ Бондаренко получил травму, его выносили с поля на носилках. Поэтому против Черноморца вместо Артема в старте вышел Марлон Гомес. Бразилец сумел оформить хет-трик еще до перерыва.

Дебютный хет-трик с шедевром в видеообзоре матча Черноморец – Шахтер – 1:4

"Я рад за Марлона Гомеса. Он хороший игрок, все знаем его потенциал. Конкуренция сделает всех сильнее – и меня, и его. Для футбольной команды конкуренция – это всегда хорошо.

Мое восстановление идет по плану. Пока присутствуют болевые ощущения. Я бежал, оступился в ямке и подвернул голеностоп. Все по плану, почти круглосуточно работаю над восстановлением с реабилитологом. Но сроки восстановления будут известны позже", – цитирует Бондаренко УПЛ ТВ.

Шахтер разгромил Черноморец – Марлон оформил хет-трик за тайм, "горняки" одержали 13-ю подряд победу в УПЛ