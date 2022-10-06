– Твои празднования голов в Арсенале стали отдельной темой. Уже есть куча мемов. В Сити я такого не замечала. К примеру, шок от гола Салиба. Он не обиделся на тебя?

– Нет-нет. Он хоть и великан, но очень добр.

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– Ты меня так не обнимаешь, как обнял Партея после его гола Тоттенхэму. Когда Джака забил третий, вся команда побежала праздновать гол, а ты отдельно упал на колени. Для меня это несколько странная реакция, раньше такого не замечала.

– Это дерби, каждый гол очень важен. Первый-третий... Мы доминировали, после третьего гола все поняли, что это почти конец матча. Такова была реакция, потому что я хочу побеждать в каждой игре. Это нормально.

Если кто-то ищет в этом… Есть разные люди, я уважаю все взгляды. Если кто-то говорит, что я показушник, мне все равно. У меня есть своя цель, я потихоньку иду к ней. Я тяжело работаю каждый день, как и все мои одноклубники, тренерский штаб и персонал. У нас есть свои цели и мечты, почему я не могу порадоваться за свою команду, когда у нас что-то получается?

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– Очень многие в соцсетях отмечают эмоциональность Зинченко. В матче, в котором ты не был в заявке, ты прибежал к угловому, когда забил Жезус.

– Помню. Мне хорошо прилетело на следующий день после этого. Поступило "письмо счастья" от Английской ассоциации футбола, что я не имею права так делать. Мне пришлось извиняться за свое поведение. Но это были эмоции, – рассказал Зинченко в разговоре на канале жены Влады Седан.

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