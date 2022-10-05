Лидер сборной Украины Александр Зинченко очень важен для Арсенала, потому тренер не хочет им рисковать.

Зинченко пропустил последнюю тренировку Арсенала перед матчем с Буде-Глимт в Лиге Европы, сообщает Football.London. Смит-Роу и Эльнени тоже не готовились к игре вместе с командой.

Зинченко оказался в эпицентре празднования фанатов Арсенала – жена присоединилась к торжеству

По информации источника, у украинца нет серьезной травмы. Микель Артета решил перестраховаться и поберечь Зинченко на важный матч с Ливерпулем, который состоится в воскресенье, 9 октября.

В Лиге Европы на левом фланге обороны выйдет Тирни, у которого Александр выиграл конкуренцию за место в основе. Арсенал начал ЛЕ с победы над Цюрихом, а второй тур пропустил из-за смерти Елизаветы II.

Лунин – худший, Зина в ударе, голы-шедевры: наши за границей