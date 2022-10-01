Александр Зинченко снова не попал в заявку на игру из-за травмы. Матч, как и онлайн-трансляция Арсенал – Тоттенхэм на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Одно из самых принципиальных дерби в АПЛ 2022/23 приобрело дополнительные смыслы. "Канониры" перед международной паузой лидировали в турнирной таблице, но опережали команду Конте, как и Манчестер Сити, лишь на 1 балл. Зинченко и компания эффектно выиграли все 3 домашних поединка сезона, а "шпоры" еще не проигрывали. Чья-то серия должна была оборваться. Интересно, что в последних 5 встречах данных соперников побеждали исключительно хозяева.

Арсенал – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча АПЛ

Очень активное начало хозяев. Сака проходит по правому краю и подает, Мартинелли эфекто стреляет с лета. Льорис перевёл в штангу. Джака несколько раз пытался пробивать/сбрасывать после навесов. Швейцарец традиционно выглядит одним из самых острых среди тех, кого не очень ожидаешь увидеть в зонах завершения. Первый ответ Тоттенхэма на 13 минуте. Сон забросил со штрафного, Дайер пробросил еще вперед, а Рэмсдейл справился с ударом Ришарлисона в упор. Сака в третий раз нашел партнера в штрафной, но Эдегор дал прямо по центру, где уже караулил Льорис.

Джака приложился издали. Было очень близко. А вот следующий дальний удар оказался идеальным. Сака покатил Уайту, тот в центр, где Партей бахнул в девятку. "Шпоры" сравняли спустя каких-то 11 минут. Габриэль завалил на газон Ришарлисона. Кейн пробил пенальти по центру, Рэмсдейл завалился в угол. Только Лестеру Харри забивает чаще. Это уже 14 гол (плюс еще 3 ассиста) нападающего сборной Англии за 18 матчей против "канониров". Классно расписанная комбинация. Сон на Ришарлисона, тот налево. Перишич избежал офсайда и подал, Кейн выиграл воздух, но пробил во вратаря.

Джака с Эдегором разыграли и вывели Жезуса в штрафную. Габриэл разбросал финтами трех защитников, однако Льориса переиграть не сумел. Добить с нескольких метров также уже не получилось. Подачу с левого края не замкнул Жезус, а дальше к мячу тянулся еще и Сака, которому также не удалось попасть как следует. Зрелищная первая половина. По ударам 9:4 в пользу Арсенала, в то же время Тоттенхэм наиграл на больший xG (0,51:1,31).

Команда Конте поэффективнее распоряжается мячом в атаке. Все 4 выстрела гостей - из пределов штрафной, в частности, 2 стопроцентных момента. У Арсенала таких ударов 5, а на сотку не оценили ни один удар. Зинченко в первом тайме был не очень заметным впереди. Но тем не менее 5 раз возвращал мяч, 11 раз пасовал в финальную треть поля. Дал себя пройти столько, же сколько сам обыгрывал соперников (по 1), проиграл лишь одно единоборство из 4 и допустил только 5 потерь при передачах (34 из 39).

На старте второй половины Арсенал снова вышел вперед. Льорис потащил удар Сака метров с 13, а дальше началась клоунада. Ромеро пробросил между рук своего же голкипера - идеально для Жезуса, который притаился именно там, где нужно, перед пустыми воротами. Все тот же бразильский нападающий пробивал после нацеленной подачи Уайта. Совсем рядом со штангой. VAR просмотрел повтор, не сбивали ли Жезуса в эпизоде, который мог намекать на коробочку защитников Тоттенхэма. Здесь без пенальти.

Зинченко сначала выдал пас на ход Мартинелли у чужих ворот, а в обратной атаке заблокировал попытку обострить от Ришарлисона. Саша участвует в еще нескольких атаках. Джака и Мартинелли обыгрывались с украинцем. Однако далее лишь удар Жезуса в руки Льорису (похоже на офсайд) и заблокированный пас бразильца. Эмерсон грубо врезал Мартинелли по ноге. Тянуло ли это на мгновенную красную карточку, еще тот вопрос. Энтони Тейлор бескомпромиссен. Третий гол "канониров" сделал центр поля. Партей прошел и отдал Мартинелли, который в борьбе пробросил на Джаку. Гранит впервые за 5 сезонов забил больше одного мяча за сезон АПЛ!

Тирни заменил Зинченко на 72 минуте. Покидает поле и Томас Партей, который также только восстановился от травмы. Локонга отыгрывает последние 20 с лишним минут. Сразу 4 замены от Конте. Сона, Перишича, Ришарлисона и Лангле заменили Биссума, Дохерти, Сессеньон и Санчес. Конте вывешивает белый флаг? Ушли 2 игрока атаки, вышли 3 защитника и опорник. На 80-й на поле появились Виейра и Нкетиа. Отдых для Эдегора и Жезуса. Арсенал доминирует после 73-й. Беспомощно смотрит Конте за тем, как соперник владеет мячом аж 89% времени в этой десятиминутке.

FT: Arsenal 3 - 1 Tottenham Hotspur



xG: 2.18 - 1.42

Shots: 22 - 7

MOTM: Thomas Partey (8.77)#ARSTOThttps://t.co/zgEcpjpU1o pic.twitter.com/X2cMXUbwBj — FotMob Stats (@FotMob_Stats) October 1, 2022

Тирни блестяще пробил издали. Льорис выполнил уже 5 сейв. Мартинелли закрутил над перекладиной со штрафного по левому флангу. Последний аккорд в данном дерби. Арсенал отрывается от Тоттенхэма и Манчестер Сити, у которого дерби с МЮ в запасе, на 4 очка. Несмотря на первое поражение в сезоне АПЛ команда Конте не потеряет 3 место по итогам этого тура.