Олександр Зінченко та його дружина Влада обговорили емоційну зміну після переходу з Ман Сіті в Арсенал.

– Твої святкування голів у Арсеналі стали окремою темою. Вже є купа мемів. У Сіті я такого не помічала. Наприклад, шок від гола Саліба. Він не образився на тебе?

– Ні-ні. Він хоч і велетень, але дуже добрий.

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– Ти мене так не обіймаєш, як обійняв Партея після його гола Тоттенхему. Коли Джака забив третій, вся команда побігла святкувати гол, а ти окремо впав на коліна. Для мене це трохи дивна реакція, раніше такого не помічала.

– Це дербі, кожен гол дуже важливий. Перший-третій... Ми домінували, після третього гола всі зрозуміли, що це майже кінець матчу. Такою була реакція, бо я хочу перемагати у кожній грі. Це нормально.

Якщо хтось щось шукає в цьому… Є різні люди, я поважаю всі погляди. Якщо хтось каже, що я показушник, мені байдуже. У мене є своя мета, я потихеньку йду до неї. Я важко працюю щодня, як і всі мої одноклубники, тренерський штаб та персонал. У нас є свої цілі та мрії, то чому я не можу порадіти за свою команду, коли у нас щось виходить?

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– Дуже багато людей у соцмережах відзначають емоційність Зінченка. У матчі, в якому ти не був у заявці, ти прибіг аж до кутового, коли забив Жезус.

– Пам'ятаю. Мені добряче прилетіло наступного дня після цього. Надійшов "лист щастя" від Англійської асоціації футболу, що я не маю права таке робити. Мені довелося просити вибачення за свою поведінку. Але це були емоції, – розповів Зінченко у розмові на каналі дружини Влади Седан.

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