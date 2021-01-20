"Я всегда старался быть профессионалом. У меня есть действующий контракт, я его уважаю и буду отрабатывать до конца.

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А по поводу разговоров и слухов – они были, есть и всегда будут. Не нужно обращать на это внимание. Нужно просыпаться и делать свою работу, становиться лучше каждый день", – сказал Зинченко в программе "Головна команда. Різдвяні підсумки".

Напомним, Александра регулярно сватают в другие клубы. В частности, интерес к украинцу приписывают представителям Премьер-лиги – Лестеру, Саутгемптону, Вест Хэму и Вулверхэмптону. Также за Зинченко якобы следят итальянские Ювентус, Лацио и Наполи, а еще клубы из России, Испании и Германии.

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