Манчестер Сити разгромил Кристал Пэлас (4:0) в матче 19 тура АПЛ. Александр Зинченко второй раз за несколько дней и третий подряд в чемпионате вышел со стартовых минут. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лишь 1 заблокированный удар Гюндогана за первые 20 минут. Таков печальный итог стартового отрезка. Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Кристал Пэлас на "Футбол 24", стартовал в 21:15. Команда Гвардиолы накануне 50-летия своего наставника получила роскошную возможность выйти на 2 место и подвинуть действующего чемпиона Ливерпуль на 4 строчку. Соперник вышел ослабленным в атаке без трио лучших бомбардиров (Заха и Шлупп травмированы, Бентеке в запасе), которые забили 13 из 22 голов команды Ходжсона в сезоне. "Орлы" довольно смело выбегали в контратаки, пытаясь нащупать слабину на фланге Зинченко. Однако первый же прицельный удар на 27 минуте оказался голевым.

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Де Брюйне эффектно выкрутил на Стоунза свой 100 ассист за "горожан", что на 31 больше, чем создал любой другой игрок АПЛ с момента дебюта бельгийца за нынешний клуб. Интересно, что для 26-летнего защитника Сити это лишь 2 гол в истории выступлений в Премьер-лиге за 171 матч. Уверенно выигранный тайм позволяет подвинуть Ливерпуль на границу зоны ЛЧ. Зинченко завершил 1 половину игры с 3 лучшим баллом в матче (7,0) от SofaScore. Прежде всего благодаря отличной оборонной работе. Александр выиграл 4 из 5 единоборств, но также успел отдать 15 передач в финальную треть соперника, что стало третьим результатом среди всех игроков на поле.

Второй тайм также полностью за хозяевами. Гюндоган удвоил преимущество еще красивее. Подобрал снаряд перед штрафной и пробил в дальнюю девятку. Вот вам и опорник – Илкай с 4 голами выбивается в лидеры бомбардиров Манчестер Сити за текущий сезон АПЛ. Где Брюйне попытался скопировать немца, но промахнулся. Зато подал очередной угловой так, что Диаш пробил, Гуайта парировал, а Стоунз сыграл на добивании. Феноменальный результат Джона, для которого это первые голы за "горожан" в чемпионате Англии.

Фоден, Канселу и Торрес вышли вместо Бернарду Силвы, Де Брюйне и Гюндогана соответственно. Португальский защитник мог бы заменить того же Зинченко, но Гвардиола доверяет Саше доиграть 2 поединок АПЛ за 5 дней. Джокеры Пепа сделали свое дело на 88 минуте. Торрес заработал опасный штрафной, а Стерлинг убил паучка в той же девятке, куда раньше попал Гюндоган. Манчестер Сити набирает 35 очков и по потерянным очкам закрепляется в статусе лидера. У лондонцев остаются 13 ступень и 23 балла.

Когда украинец один из лучших и платит Гвардиоле за доверие

Статистический портал SofaScore наградил Зинченко 4 лучшим баллом (7,4) после Стоунза, Диаша и Де Брюйне, которые приняли участие в трех голевых атаках. Активно на чужой половине, осторожно и надежно – без особых ошибок – на своей. Один из лидеров по контактам с мячом (110), попыткам отбора (4) и выигранным воздушным дуэлям (3 из 3!). Но и третий по потерям (17), среди игроков Сити хуже ситуация только у экс-звезды Шахтера Фернандиньо (24 отданных соперникам мяча). Не заладились прострелы с фланга в штрафную (все 3 в ноги лондонцам). В целом очень трудолюбиво по всему левому краю.

Стоунз и Гюндоган – топовые голеадоры, которых никто не ждал, Сити уже практически лидеры

Два главных победителя революции стиля команды Гвардиолы с выразительным закосом под Ювентус лучших времен с теми постоянными победами 1:0 либо 2:0. Стоунз вообще стал сенсационным лидером Манчестер Сити. Посыпались травмы или заражения ковидом конкурентов (Ляпорт, Аке, Гарсия), а он воспользовался этим на все 100. Удивительная надежность в центре обороны, идеальное взаимодополнение с Рубеном Диашем и убийственная эффективность в чужой штрафной, которую он так редко демонстрировал раньше. Победный гол на вес финала Кубка английской лиги в дерби Манчестера, сегодняшний исторический дубль дебютных мячей за Сити в АПЛ. Стоунз превратился в монстра, хотя его уже готовились списывать.

Не менее приятно удивляет Гюндоган. Какая же заряженность на голы, ощущение момента, постоянное присутствие в штрафной. Илкай взял на себя роль свободного художника а-ля Давид Сильва. Он разрывает пространство между линиями, а соперник ничего не может с этим поделать. То лондонский Челси, то лондонский же Кристал Пэлас – все страдают одинаково от формального опорника. Вдуматься только: 4 гола Гюндо за последние 6 поединков в чемпионате Англии. Он забил столь необходимый второй мяч, который прибил интригу и который так трудно дается его партнерам в этом году. Без Илкая не было бы всего 2 разгрома команды Гвардиолы в текущем сезоне АПЛ!

Хотя многих удивит и лучший бомбардир "горожан" в сезоне Премьер-лиги. Даже несмотря на нереализованный пенальти в предыдущем туре Стерлинг уже забил 5 плюс оформил 3 ассиста. Голы Рахима стали победными в 4 играх сезона плюс принесли ничью в Лидсе! Между прочим, в этом сумасшедшем сезоне АПЛ Манчестер Сити стал первым, кто выиграл 5 подряд матчей, продолжив свою беспроигрышную серию до 9 туров. Если выиграют свой отложенный поединок, обойдут на 1 балл лидера-соседа – МЮ рановато почивать на лаврах. Но впереди битва против, пожалуй, главного открытия АПЛ 2020/21. Астон Вилла по потерянным очкам не уступает третьему Лестеру и обходит Ливерпуль. Если Гвардиола не заметит еще и армаду Дина Смита, лавку с чемпионской интригой понемногу можно будет закрывать.

Манчестер Сити – Кристал Пэлас: видео всех действий Зинченко в матче 17 января 2021