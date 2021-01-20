"Я завжди намагався бути професіоналом. У мене є чинний контракт, я його поважаю і буду відпрацьовувати до кінця.

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А щодо розмов і чуток – вони були, є і завжди будуть. Не потрібно звертати на це увагу. Потрібно прокидатися і робити свою роботу, ставати кращим щодня", – сказав Зінченко у програмі "Головна команда. Різдвяні підсумки".

Нагадаємо, Олександра регулярно сватають в інші клуби. Зокрема, інтерес до українця приписують представникам Прем'єр-ліги – Лестеру, Саутгемптону, Вест Хему і Вулверхемптону. Також за Зінченком начебто стежать італійські Ювентус, Лаціо та Наполі, а ще клуби з Росії, Іспанії та Німеччини.

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