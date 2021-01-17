"Горожане" собираются потратить летом ориентировочно 250 млн евро на троих новых исполнителей, сообщает The Telegraph.

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Наставник Сити Пеп Гвардиола хочет подписать левого защитника (закрывает украинец Зинченко), опорного хавбека и центрфорварда. Каждая из этих позиций – проблемная, а уход Фернандиньо и Агуэро в конце сезона поставит манкунианцев на грань кадровой катастрофы. В данный момент "горожане" рассматривают кандидатуры трех забивных форвардов: юниора Боруссии Д Эрлинга Холанда, нападающего Бенфики Дарвина Нуньеса и лидера атак Интера Ромелку Лукаку.

Первые двое также находятся в шорт-листе мадридского Реала. В свою очередь приоритет Гвардиолы – бельгийский гренадер, результативность которого позволяет "нерадзурри" во второй раз подряд всерьез претендовать на Скудетто. Ранее Лукаку не смог себя проявить в лагере принципиального соперника Ман Сити – Манчестер Юнайтед.

К слову, летом 2020-го "горожане" потратили более 170 млн евро, подписав Диаша, Аке, Торреса и нескольких молодых талантов.

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