Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко помог "горожанам" повести в счете в матче 34-го тура АПЛ против Уотфорда.

Уже на 4-й минуте встречи Манчестер Сити повел в счете благодаря голу Габриэля Жезуса. Помог ему отличиться Зинченко.

Предголевой пас Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Брайтон – 3:0

Все началось с навеса Канселу, к которому не смогли добраться игроки "горожан" в центре штрафной, поэтому мяч отлетел к Александру на краю штрафной. Защитники начали накрывать Грилиша и Стерлинга, забыв Жезуса в центре. Прострел Зинченко, и бразильцу осталось в касание переправить мяч в пустые ворота.

Это 21-й матч украинца в составе Манчестер Сити в текущем сезоне и уже третий ассист в нынешней кампании. В общем, это уже 10-й ассист Зинченко при Ман Сити.

Манчестер Сити переиграл Брайтон и вернулся на вершину АПЛ – Зинченко помог поставить точку