Предголевой пас Зинченко в видеообзоре матча Манчестер Сити – Брайтон – 3:0
09:41 - Читати українською
Манчестер Сити разгромил Брайтон в рамках 30-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
На подопечных Пепа Гвардиолы давил результат. Ливерпуль сыграл свой поединок раньше и выиграл. Следовательно, "горожанам" тоже нужно было брать три очка, чтобы вернуть себе первое место в турнирной таблице.
Манчестер Сити переиграл Брайтон и вернулся на вершину АПЛ – Зинченко помог поставить точку
Брайтон приехал в Манчестер после двух побед – над Тоттенхэмом и Арсеналом. "Чайки" были не прочь продолжить положительную серию и даже не пропустили в первом тайме, но после перерыва хозяева взяли свое. Отдельно отметим третий гол, который стал возможен благодаря Александру Зинченко.
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