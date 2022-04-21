На подопечных Пепа Гвардиолы давил результат. Ливерпуль сыграл свой поединок раньше и выиграл. Следовательно, "горожанам" тоже нужно было брать три очка, чтобы вернуть себе первое место в турнирной таблице.

Манчестер Сити переиграл Брайтон и вернулся на вершину АПЛ – Зинченко помог поставить точку

Брайтон приехал в Манчестер после двух побед – над Тоттенхэмом и Арсеналом. "Чайки" были не прочь продолжить положительную серию и даже не пропустили в первом тайме, но после перерыва хозяева взяли свое. Отдельно отметим третий гол, который стал возможен благодаря Александру Зинченко.