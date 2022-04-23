Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко допоміг "містянам" повести в рахунку в матчі 34-го туру АПЛ проти Уотфорда.

Вже на 4 хвилині зустрічі Манчестер Сіті повів у рахунку завдяки голу Габріеля Жезуса. Допоміг йому відзначитись Зінченко.

Передгольовий пас Зінченка у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Брайтон – 3:0

Все почалось з навісу Канселу, до якого не змогли дістатись гравці "містян" у центрі штрафного, тож м'яч відлетів до Олександра на краю карного майданчика. Захисники почали накривати Гріліша та Стерлінга, забувши Жезуса в центрі. Простріл Зінченка і бразильцю лишилось в дотик переправити м'яч у порожні ворота.

Додамо, що це 21-й матч українця у складі Манчестер Сіті у поточному сезоні та вже третій асист у цьогорічній кампанії. Загалом, це вже 10-й асист Зінченка за Ман Сіті.

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