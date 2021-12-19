Украинский легионер "горожан" поделился впечатлениями от удачного для себя поединка против "сорок".

Во втором тайме Александр Зинченко отличился голевым пасом на Рияда Мареза. Это его первое результативное действие в чемпионате Англии почти за 3 года. Кроме того, украинец записал в свой актив еще и предголевой пас в момент с первым забитым мячом.

Первый за 3 года ассист Зинченко и три рекорда в видеообзоре матча Ньюкасл – Манчестер Сити – 0:4

"Не самый лучший день, но фантастический результат. Вперед, Манчестер Сити", - написал Зинченко в Instagram после победы 4:0.

Поединок против Ньюкасла стал для 25-летнего украинца 11-м в текущем сезоне. В активе хавбека сборной Украины две голевые передачи.

Манчестер Сити благодаря ассисту и предголевой передаче Зинченко разгромил Ньюкасл, Челси расписал вторую ничью подряд