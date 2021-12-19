Чемпионат Англии 2021/22, 18-й тур

Ньюкасл – Манчестер Сити – 0:4

Голы: Диаш, 5, Кансела, 27, Марез, 65, Стерлинг, 86

Вулверхэмптон – Челси – 0:0

Манчестер Сити подходил к выездной встрече с Ньюкаслом в статусе лидера АПЛ, однако Ливерпуль держался на дистанции всего в 1 зачётный балл. "Сорок" необходимо было побеждать любой ценой – и под такую ​​задачу Пеп Гвардиола выставил Зинченко в стартовый состав (это уже четвёртое подряд появление украинца в старте). Решение коуча "горожан" принесло успех уже на 5-й минуте, когда Александр заметил открывание Канселу и вырезал диагональ на правый край штрафной. Жоау в касание запустил мяч на вратарскую линию, Дубравка и Кларк не разобрались при выносе, а Диаш спокойно замкнул – 1:0!

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Ньюкасл мог сравнять на 17-й в результате обводного выстрела Фрейзера со штрафной, однако мяч с линии пустых ворот выбил Ляпорт. Ещё через 10 минут Ман Сити провёл второй гол – и снова Канселу оказался в центре внимания! Жоау принял пас от Мареза и с линии полукруга зарядил в дальний угол. 0:2! Именно с этим счётом команды отправились отдыхать.

В середине второго тайма Зинченко помог устроить разгром: украинец исполнил шикарный заброс с левого фланга в штрафную, а Марез замкнул в касание – 0:3! Кстати, Саша занёс в собственный актив первое за три года результативное действие в АПЛ. Точку во встрече поставил Стерлинг, который ворвался в штрафную и завершил прострельную передачу Жезуса точным ударом. 0:4! Манчестер Сити отмечает разгром.

В параллельном матче всё было не так весело. Челси после осечки с Эвертоном отстал от первого места на четыре очка, так что в выездной встрече с Вулверхэмптоном лондонцам требовалась только победа – впрочем, уже на 15-й минуте они пропустили в результате прострела Марсала и срезки Хименеса под удар Поденсе. К счастью для гостей, взятие ворот отменили из-за офсайда. Ответить чем-то интересным до перерыва, однако подопечные Томаса Тухеля не смогли (а вот хозяева имели минимум ещё один хороший момент с замыканием Дендонкера).

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Во втором тайме Челси удерживал инициативу, но интересных моментов долгое время не возникало. Лишь на 78-й минуте "пенсионеры" могли открыть счёт усилиями Пулишича, которому удалось вырваться один на один с голкипером, но Са плечом парировал выстрел Кристиана. Вот, собственно, и вся острота. В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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