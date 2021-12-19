Ман Сити без проблем разбил Ньюкасл в 18-м туре АПЛ. Александр Зинченко отдал голевой пас. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Еще до перерыва счет был 0:2 – португальцы Диаш и Канселу оформили комфортное преимущество для гостей. Во втором тайме забивали Марез и Стерлинг. Голевым пасом на алжирца отличился Александр Зинченко.

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Это первое результативное действие украинца в чемпионате Англии почти за 3 года. В последний раз он отмечался голевым пасом еще 10 февраля 2019-го - тогда Александр дважды ассистировал партнерам в матче с Челси (6:0).

Кроме этого, Манчестер Сити установил еще три рекорда. Это 34-я победа команды Гвардиолы в АПЛ в 2021 году и 18-й триумф на выезде. Оба показателя являются лучшими в истории элитного дивизиона. Кроме того, "горожане" забили в течение календарного года 105 голов в АПЛ, что стало рекордным показателем в истории клуба.

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