Український легіонер "містян" поділився враженнями від вдалого для себе поєдинку проти "сорок".

У другому таймі Олександр Зінченко відзначився гольовим пасом на Ріяда Мареза. Це його перша результативна дія в чемпіонаті Англії за майже 3 роки. Окрім цього, українець записав до свого активу ще й передгольовий пас у моменті з першим забитим м'ячем.

Перший за 3 роки асист Зінченка і три рекорди у відеоогляді матчу Ньюкасл – Манчестер Сіті – 0:4

"Не найкращий день, але фантастичний результат. Вперед, Манчестер Сіті", – написав Зінченко в Instagram після перемоги 4:0.

Поєдинок проти Ньюкасла став для 25-річного українця 11-м у поточному сезоні. В активі хавбека збірної України дві гольові передачі.

Манчестер Сіті завдяки асисту й передгольовій передачі Зінченка розгромив Ньюкасл, Челсі розписав другу поспіль нічию