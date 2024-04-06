Команда Гвардиолы первой начинала 32 тур АПЛ. На этот раз настала очередь Фодена отдохнуть на скамейке запасных Матч, как и онлайн-трансляция Кристал Пэлас – Манчестер Сити на "Футбол 24", стартовал в 14:30. На 4 минуте первый же провал гостей завершился голом. Стоунз на чужой половине рискованно отдал вперед, Альвареса накрыли, а Родри не смог подчистить. Сразу же последовала молниеносная контра. Уортон бросил на ход Матета, который спокойно разобрался с Ортегой.

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И здесь действующие чемпионы Англии разозлились не на шутку. Де Брюйне выдал настоящий спектакль. Бельгиец раздавал блестящие пасы партнерам. Гвардиол не попал с нескольких метров, Холанд пробил в голкипера. Кевину это надоело, и он вколотил шедевральный голасо в девятку после паса Грилиша. Пеп Гвардиола не выдержал, "зацеловав" КДБ воздушными поцелуями из-за боковой линии. Кристал Пэлас очень грозно отвечал. Сначала Уортон запорол контрвыпад 4 против 2 манчестерцев. Затем Айю тоже в большинстве (3 на 1) решил бить сам, а не разыгрывать – перекладина.

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Родри чудил не слабо, даря возможности соперникам. После одного из таких рискованных пасов Ортега вынужден был финтить против Матета в своей вратарской. Получилось очень эффектно. С 25 по 35 минуты Сити начал контролировать мяч на уровне 91%. Однако лондонцы имели все основания претендовать на пенальти. Гвардиола двумя руками обнял и положил на газон Эзе – судьям даже VAR не помог, никто не позвал главного арбитра к мониторам.

Свою желтую карточку хорватский центрбек таки поймал в компенсированное время, поэтому вполне заслуженно на 2 тайм не вышел. Аканджи игру прекрасно освежил. Именно с левого фланга пришла и вторая результативная атака. Грилиш снова подал, а после серии рикошетов Рико Льюис расстрелял Дина Хендерсона, который до перерыва славно спас в моментах с ударами Холанда и Родри. Интригу прибили за 4 минуты в середине второго тайма. Роскошный розыгрыш тем же левым краем, Де Брюйне катит, Холанд из-за спин врывается за своим голом.

А затем вновь Грилиш разыгрывает с Кевином, Родри корректирует пас Джека так, будто приглашает к танцу. Де Брюйне прошивает голкипера пиром. Серия замен значительно оживила игру хозяев. Аканджи тоже привёз, но Диаш исправился за партнёра. Эдуар же таки наказал. Однако и без того манчестерцы набирают 70 баллов и уступают Ливерпулю на вершине АПЛ лишь по разнице голов. Кристал Пэлас остается на 14 месте с комфортным 8-очковым преимуществом над зоной вылета.

Напомним, уже во вторник, 9 апреля, Реал Мадрид будет принимать Манчестер Сити в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Андрей Лунин имеет все шансы выйти в стартовом составе и сыграть против Холанда, Фодена, Де Брюйне и компании.

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