Нещодавно українець розповів в інтерв'ю, що якщо знадобиться, він повернеться в країну, щоб захищати від російської агресії. На слова Олександра Зінченка відреагував екс-гравець Тоттенхема Серж Ор'є.

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"Зінченко готовий воювати, якщо покличе Україна. Іди прямо зараз, босе, і зупини свій кінотеатр. Нікому не потрібно тобі дзвонити", – написав Ор'є у Snapchat.

Нагадаємо, Серж виступав у складі Тоттенхема з 2017 по 2021 роки. Наразі захисник грає за Галатасарай. Ор'є у складі Кот-д'Івуару двічі здобував титул чемпіона Африки.

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