"Красные дьяволы" определились с приоритетными позициями, которые нуждаются в усилении. Манчестер Юнайтед хочет подписать нападающего, центрального полузащитника и правого центрального полузащитника, но им нужно собрать деньги за счет продаж, чтобы увеличить трансферный бюджет, который, как ожидается, будет очень скромным.

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Как сообщает Telegraph, руководство клуба выслушает предложения по большинству игроков этим летом, кроме группы новых звезд. Манчестер Юнайтед надеется, что Саудовская Аравия возобновит свой интерес к Каземиро, что позволит больше заработать на его трансфере. Антони Марсьяль, Варан и Брэндон Уильямс покинут клуб в статусе свободных агентов.

Что касается Маркуса Рашфорда, то клуб не будет удерживать его, если поступит предложение. Руководство манкунианцев планирует подыскать новые команды для Антони, Джейдона Санчо и Джейсона Гринвуда.

Отмечается, что Манчестер Юнайтед хочет удержать Кобби Майну, Алехандро Гарначо и Расмуса Хёйлунда. Именно эти три игрока являются неприкосновенными, поскольку манкунианцы считают, что они станут центром нового проекта.

Напомним, Манчестер Юнайтед сейчас находится на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ с 54 очками.

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