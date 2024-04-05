Журналисты BBC спросили у Зинченко, пошел бы он на войну, если бы видел в этом большую ценность, чем играть в АПЛ. "Думаю, что ответ понятен. Я поеду", – ответил Александр.

"Трудно осознать, что совсем недавно мы были в одной школе, играли на площадке или на футбольном поле, а теперь они должны защищать нашу страну", – рассказывает футболист о школьных друзьях.

"Мы не можем сдаться. Я знаю, возможно, некоторые люди думают, что мне гораздо проще быть здесь в Лондоне, чем в Украине. Я очень надеюсь, что эта война вскоре закончится", – продолжает Зинченко.

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Александр говорит, что больше не общается с друзьями или бывшими партнерами из России: "С момента вторжения мало кто прислал мне смс, и я не могу их обвинять, потому что это не их вина. Я не могу сказать им: "Ребята, устраивайте протесты и так далее", потому что знаю, что их могут посадить в тюрьму.

Россияне называли украинцев своими братьями и сестрами, но вторжение показало всем нам, украинцам, что мы больше не можем с ними дружить. Мы никогда не забудем то, что они сделали с нами, с нашим народом. Я буду учить этому своих детей. А они – своих. Это – не приемлемо".

Зинченко поделился, что в первые дни вторжения задонатил миллион фунтов на помощь Украине.

"Какой мой долг сейчас? Как я могу максимально помочь, своей стране, своему народу? Горжусь, что я украинец. У меня есть мечта, что эта война закончится очень-очень скоро, и мы сможем отстроить нашу Украину так, как мы действительно хотим", – добавил игрок Арсенала.