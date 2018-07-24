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Зинченко не перейдет в Вулверхэмптон, клуб нашел альтернативу, – журналист

17:27 150 Читати українською
Зинченко не перейдет в Вулверхэмптон, клуб нашел альтернативу, – журналист
Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Getty Images

Переход Александра Зинченко из Манчестер Сити в Вулверхэмптон, скорее всего, не состоится. Английский клуб решил подписать другого футболиста.

Вулверхэмптон не будет подписывать полузащитника Манчестер Сити Александра Зинченко. Основной трансферной целью "волков" стал защитник Сельты Хонни. Об этом написал журналист Тим ​​Нэш в своем Твиттере.

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24-летний Хонни может сыграть на обоих флангах, что делает его более универсальным игроком для Вулверхэмптона, чем Зинченко, считает журналист. К слову, именно Тим Нэш ранее сообщал об интересе Вулверхэмптона к Зинченко.

21-летний украинец сейчас находится с Ман Сити в США. Ранее полузащитник заявлял, что не уверен в своем будущем в клубе.

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