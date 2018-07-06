Зинченко переходит в Вулверхэмптон, – журналист

ЧМ 2018 — 08:20 2876
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ЧМ-2018 прогноз букмекеров – новые фавориты на победу, Россия в главных аутсайдерах
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Уругвай – Франция: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018ЧМ 2018 — 08:08 152
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"Проклятие граффити": Неймар может покинуть ЧМ-2018 вслед за Роналду и МессиЧМ 2018 — 5 июль 703
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Сенсационный трансфер Роналду – как выглядит план Ювентуса и кто заменит Криштиану в РеалеИспания — 5 июль 2590
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