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Зинченко переходит в Вулверхэмптон, – журналист

08:49 290 Читати українською
Зинченко переходит в Вулверхэмптон, – журналист
Александр Зинченко / Getty Images

Украинский полузащитник Александр Зинченко за 16 миллионов фунтов перейдет в новичок АПЛ Вулверхэмптон.

Вулверхэмптон и Манчестер Сити договорились о трансфере украинского хавбека Александра Зинченко, сообщает в своем Твиттер журналист Тим Нэш.

Зинченко сфотографировался с россиянином, который наезжал на Зозулю

Сумма перехода в целом составляла 12 миллионов фунтов, но вырастет до 16 млн благодаря дополнительным платежам.

Зинченко перешел в Сити летом 2016 года, но сезон 2016/2017 провел в аренде в ПСВ Эйндховен. В прошлом сезоне украинец получал игровое время после травмы Бенджамина Менди и стал чемпионом Англии.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Главное Манчестер Сити Манчестер Сити Вулверхэмптон Вулверхэмптон Александр Зинченко Александр Зинченко Трансферы Манчестер Сити
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