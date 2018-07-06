Зинченко переходит в Вулверхэмптон, – журналист

Украинский полузащитник Александр Зинченко за 16 миллионов фунтов перейдет в новичок АПЛ Вулверхэмптон.

Вулверхэмптон и Манчестер Сити договорились о трансфере украинского хавбека Александра Зинченко, сообщает в своем Твиттер журналист Тим Нэш.

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Сумма перехода в целом составляла 12 миллионов фунтов, но вырастет до 16 млн благодаря дополнительным платежам.

Зинченко перешел в Сити летом 2016 года, но сезон 2016/2017 провел в аренде в ПСВ Эйндховен. В прошлом сезоне украинец получал игровое время после травмы Бенджамина Менди и стал чемпионом Англии.