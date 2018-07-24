Зинченко в восторге: как игроки сборной Украины U-19 празднуют героический выход в полуфинал Евро-2018

Юношеская сборная Украины лишь в четвертый раз в истории вышла в 1/2 Чемпионата Европы. Команда Петракова обошла таких грандов. как Франция и Англия. Украинцы впервые финишировали на 1-м месте в группе.

"Шшшшш, мы здесь", – написал по-английски один из героев группового турнира, 17-летний динамовец Гиорги Цитаишвили, оформивший 2 голевых паса за Украину.

Сергей Булеца – второй лучший бомбардир нынешнего Евро-2018. В активе динамовца 2 гола, он благодарит всех за поддержку. Чемпион Англии в составе Манчестер Сити Александр Зинченко в комментариях поддержал амбиции Булецы и компании: "Удачи, держим кулаки".

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"Без комментариев", – справедливо отмечает защитник Динамо Денис Попов. Действительно, что тут комментировать! Результат в самом деле исторический и говорит сам за себя. Приятно, что игроки Динамо (Попов, Цитаишвили) и Шахтера (Виктор Корниенко), а также других клубов (Кирилл Дрышлюк из Звезды и Алексей Хахлев из Алавеса) позируют вместе и их ничего не разделяет.

Без комментариев ??? Допис, поширений Denys Popov (@popov19) 23 Лип 2018 р. о 11:24 PDT

"Полуфинал", – жест Алексея Хахлева может символизировать как викторию, так и стадию, в которую пробились "сине-желтые".

Semifinal #U19Euro2018 Допис, поширений AA (@alexykhakhlev) 23 Лип 2018 р. о 11:01 PDT

"С победой, команда", – поздравляет защитник Виталий Миколенко, который уже успел дебютировать и провести 5 матчей в УПЛ за взрослое Динамо.

С победой ,команда Допис, поширений Vitaliy (@mikola_16) 23 Лип 2018 р. о 11:47 PDT

Допис, поширений Vitaliy (@mikola_16) 23 Лип 2018 р. о 2:37 PDT

Федерация футбола Украины присоединилась к поздравлениям, а ее в ответ упрекают в отсутствии телетрансляций на территории страны. Действительно обидно, что за подвигами наших ребят приходится наблюдать только в интернете, да и то не всегда – матч против Турции вообще нигде не транслировался.

Как бы то ни сложилось против сверхрезультативных португальцев (8:4 – их разница голов), эти ребята пошумят как минимум на Чемпионате мира U-20, куда мы попадаем не так часто. И за этот успех им большой почет и уважение.

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