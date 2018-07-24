toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА U-19 - ТУРЦИЯ U-19 ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ АНДРЕЙ ЛУНИН ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ

Зинченко в восторге: как игроки сборной Украины U-19 празднуют героический выход в полуфинал Евро-2018

11:15 66 Читати українською
Зинченко в восторге: как игроки сборной Украины U-19 празднуют героический выход в полуфинал Евро-2018
Юношеский Евро-2018 – Украина U-19 феерит в Финляндии

Юношеская сборная Украины лишь в четвертый раз в истории вышла в 1/2 Чемпионата Европы. Команда Петракова обошла таких грандов. как Франция и Англия. Украинцы впервые финишировали на 1-м месте в группе.

"Шшшшш, мы здесь", – написал по-английски один из героев группового турнира, 17-летний динамовец Гиорги Цитаишвили, оформивший 2 голевых паса за Украину.

Shhhhhh ?? we are there

Допис, поширений Giorgi Tsitaishvili (@giorgi_tsitaishvili_10)

Сергей Булеца – второй лучший бомбардир нынешнего Евро-2018. В активе динамовца 2 гола, он благодарит всех за поддержку. Чемпион Англии в составе Манчестер Сити Александр Зинченко в комментариях поддержал амбиции Булецы и компании: "Удачи, держим кулаки".

Чемпионы мира и звезды для Барселоны и Реала: кого Украина уже шокировала на Евро-2018 U-19

"Без комментариев", – справедливо отмечает защитник Динамо Денис Попов. Действительно, что тут комментировать! Результат в самом деле исторический и говорит сам за себя. Приятно, что игроки Динамо (Попов, Цитаишвили) и Шахтера (Виктор Корниенко), а также других клубов (Кирилл Дрышлюк из Звезды и Алексей Хахлев из Алавеса) позируют вместе и их ничего не разделяет.

Без комментариев ???

Допис, поширений Denys Popov (@popov19)

"Полуфинал", – жест Алексея Хахлева может символизировать как викторию, так и стадию, в которую пробились "сине-желтые".

Semifinal #U19Euro2018

Допис, поширений AA (@alexykhakhlev)

"С победой, команда", – поздравляет защитник Виталий Миколенко, который уже успел дебютировать и провести 5 матчей в УПЛ за взрослое Динамо.

С победой ,команда

Допис, поширений Vitaliy (@mikola_16)

Допис, поширений Vitaliy (@mikola_16)

Федерация футбола Украины присоединилась к поздравлениям, а ее в ответ упрекают в отсутствии телетрансляций на территории страны. Действительно обидно, что за подвигами наших ребят приходится наблюдать только в интернете, да и то не всегда – матч против Турции вообще нигде не транслировался.

Как бы то ни сложилось против сверхрезультативных португальцев (8:4 – их разница голов), эти ребята пошумят как минимум на Чемпионате мира U-20, куда мы попадаем не так часто. И за этот успех им большой почет и уважение.

Збірна України U-19 на Євро-2018. Усе, що варто знати

Евро-2018 (U 19)3 тур

Украина U-19 - Турция U-19: Понедельник 23 июля 2018

Украина U-19
Матч окончен
1 : 0
Турция U-19
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Украина U-19 Украина U-19 Денис Попов Денис Попов Евро-2018 (U 19) Украина U-19 - Турция U-19 Статьи Александр Зинченко Александр Зинченко Сергей Булеца Сергей Булеца Виталий Миколенко Виталий Миколенко Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Алексей Хахлёв Алексей Хахлёв Сборная Украины Сборная Украины U-19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо отдало Коваля в аренду в Аль-Фатех
    Україна — 23 июль515 Динамо отдало Коваля в аренду в Аль-Фатех
5
час
:
29
мин
Астана
17:00
Митьюлланд
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук