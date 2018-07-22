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Зинченко не уверен, что останется в Манчестер Сити

19:00 75 Читати українською
Зинченко не уверен, что останется в Манчестер Сити
Александр Зинченко / фото ФК Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко заявил, что готов как к уходу из клуба, так и к продолжению карьеры в команде Гвардиолы.

"Я готов ко всему. Конечно, я хочу играть и проводить больше времени на футбольном поле, демонстрировать, чего я стою.

Зинченко может покинуть Манчестер Сити, несмотря на то, что полетел с командой на сборы

Однако посмотрим, что будет дальше", – цитирует Зинченко Manchester Evening News.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 21-летний украинец может продолжить карьеру в Фулхэме. Также в услугах Зинченко заинтересован Вулверхэмптон.

К слову, сейчас Александр находится на сборах с Манчестер Сити в США. В матче против Боруссии Д украинец привез пенальти в свои ворота.

Напомним. в сезоне 2017/18 Зинченко в составе Манчестер Сити стал чемпионом Англии, закрывая позицию левого защитника.

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