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Зінченко не перейде у Вулверхемптон, клуб знайшов альтернативу, – журналіст

17:27 1039 Читать на русском
Зінченко не перейде у Вулверхемптон, клуб знайшов альтернативу, – журналіст
Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола / Getty Images

Перехід Олександра Зінченка з Манчестер Сіті у Вулверхемптон, швидше за все, не відбудеться. Англійський клуб вирішив підписати іншого футболіста.

Вулверхемптон не буде підписувати півзахисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка. Основною трансферною ціллю "вовків" став захисник Сельти Хонні. Про це написав журналіст Тім Неш у своєму Твіттері.

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24-річний Хонні може зіграти на обох флангах, що робить його більш універсальним гравцем для Вулверхемптона, ніж Зінченко, вважає журналіст. До слова, саме Тім Неш раніше повідомляв про інтерес Вулверхемптона до Зінченка.

21-річний українець зараз перебуває з Ман Сіті у США. Раніше півзахисник заявляв, що не впевнений у своєму майбутньому в клубі.

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