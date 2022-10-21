Главный тренер Арсенала Микель Артета не обещает, что Александр Зинченко попадет хотя бы в заявку на матч 13 тура АПЛ против Саутгемптона.

Поединок состоится в воскресенье, а пока наставник "канониров" обошелся общими фразами с нотками оптимизима.

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"Думаю, что Зинченко довольно близок к возвращению. Ему становится все лучше, он очень хорошо прогрессирует. У него была повторная неудача из-за травмы, которую он получил еще в начале сезона. Это досадно, но, зная Алекса, он очень скоро вернется. Я не могу вам сказать, сыграет ли он против Саутгемптона. Пока все неоднозначно", – цитирует Артету пресс-служба Арсенала.

Напомним, последний раз Зинченко играл 1 октября в дерби против Тоттенхэма (3:1). Без украинца Арсенал одержал пять побед подряд, закрепившись на вершине АПЛ и гарантировав себе плей-офф Лиги Европы.

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