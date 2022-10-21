Головний тренер Арсенала Мікель Артета не обіцяє, що Олександр Зінченко потрапить бодай у заявку на матч 13 туру АПЛ проти Саутгемптона.

Поєдинок відбудеться у неділю, а поки керманич "канонірів" обійшовся загальними фразами з нотками оптимізіму.

Зінченко зустрівся з екс-партнерами по ПСВ – відео теплої зустрічі

"Гадаю, що Зінченко доволі близький до повернення. Йому стає дедалі краще, він дуже добре прогресує. У нього була повторна невдача через травму, яку він отримав ще на початку сезону. Це прикро, але, знаючи Алекса, він дуже скоро повернеться. Я не можу вам сказати, чи зіграє він проти Саутгемптона. Наразі все неоднозначно", – цитує Артету прес-служба Арсенала.

Нагадаємо, востаннє Зінченко грав 1 жовтня у дербі проти Тоттенхема (3:1). Без українця Арсенал здобув 5 перемог поспіль, закріпившись на вершині АПЛ і гарантувавши собі плей-офф Ліги Європи.

Арсенал переміг ПСВ і достроково вийшов у плей-офф Ліги Європи