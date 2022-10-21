Украинский легионер Александр Зинченко утонул в дружеских объятиях представителей команды из Эйндховена во время еврокубкового поединка.

В перенесенном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы Арсенал минимально одолел ПСВ со счетом 1:0. Украинский полузащитник "канониров" Александр Зинченко пропускал поединок из-за травмы, но не упустил возможность поздороваться со своими бывшими партнерами по нидерландской команде.

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ПСВ на клубной странице в социальной сети Твиттер опубликовал видеоролик теплой встречи Зинченко и физиотерапевта Эдди Пепелса, а также фото с Люком де Йонгом.

Напомним, Зинченко выступал за команду из Эйндховена в сезоне 2016/17 на правах аренды из Манчестер Сити.

Арсенал победил ПСВ и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы