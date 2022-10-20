"Канониры" пропускали 2-й тур в Лиге Европы из-за траура по Елизавете II, однако и без этого матча лондонцы лидировали в группе А с 5-очковым отрывом от третьей позиции. Победа над ПСВ гарантировала бы подопечным Микеля Артеты выступление в плей-офф турнира весной – да и в борьбе за первое место у конкурентов (ими были именно эйндховенцы) оставались бы чисто теоретические шансы. Выход в евровесну можно было оформить в родных стенах.

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Александр Зинченко в заявку не попал, продолжая восстановление от травмы. Его помощь в этом поединке, похоже, и не была нужна. Арсенал выставил резервный состав, но доминировал тотально, нанеся 25 ударов по воротам и позволив гостям пробить всего 4 раза. Ни одного опасного момента команда Рууда Ван Нистелроя не создала.

Арсенал доминировал. Статистические порталы насчитали "канонирам" 2,63 ожидаемых голов из 5 явных голевых возможностей, хотя по факту опасных эпизодов было значительно больше. Лондонцы играли очень красиво, раскатывая эффектные комбинации с проникающими пасами пятками.

Впрочем, мяч долгое время не шёл в ворота ПСВ. Дожать гостей удалось аж на 75-й минуте вследствие прострела Томиясу с правого фланга и мощного удара Джаки в левый нижний угол – 1:0! Этот гол оказался единственным во встрече.

Арсенал отпраздновал третью подряд победу со счетом 1:0. Лондонцы лидируют в групе А, оторвавшись от ПСВ на 5 очков, а от Буде-Глимта – на все 8. Команда Микеля Артеты гарантировала выступление в пле-офф ЛЕ.

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