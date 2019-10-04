Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікенду

Бій лідерів в Італії, англійські гранди – без права на помилку та потенційне наближення гучної тренерської відставки в Іспанії. Футбол 24 підготував для вас вершки європейського футболу на найближчий вікенд.

Інтер – Ювентус

6 жовтня, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Один з найочікуваніших матчів нинішнього сезону Серії А. Інтер добряче похитнув впевненість Ювентуса у легкій "катці" на шляху до дев'ятого чемпіонського титулу поспіль. "Нерадзуррі" очолюють турнірну таблицю і не мають наміру будь-кому поступатись. "Стара синьйора" причаїлась одразу за лідером на відстані двох очок з бажанням зірвати стоп-кран бронебійного поїзда Антоніо Конте.

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Кріштіану Роналду і Ко буде вдівічі важче через прикру поразку Інтера у матчі Ліги чемпіонів від Барселони (1:2), адже "нерадзуррі" не звикли поступатись у нинішньому сезоні та захочуть реабілітуватись. Можна припустити, що Антоніо Конте навмисне "зливає" ЛЧ заради Серії А, але в такому разі Юве буде втричі важче у неділю. В свою чергу, команда Мауріціо Саррі поглумилась над Байєром (3:0) і на куражі спробує скинути з трону міланців.

Ймовірно, легендарний двобій пропустить головний "Голіаф" Інтера Ромелу Лукаку, який ще не повністю відновився від пошкодження. В таборі суперника особливих несподіванок немає, в лазареті продовжують перебувати ветеран туринців Джорджо К'єлліні та "екс-гірник" Дуглас Коста. Проте навіть без цих виконавців поєдинок залишається під ярликом "маст хев".

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Інтера – 2,74; нічия – 3,2; перемога Ювентуса – 2,8.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Реал – Гранада

5 жовтня, 17:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Хто не слідкує за турнірним становищем в Ла Лізі – здивується, але цей матч також подається з вивіскою "Битва лідерів чемпіонату". Реал лише на один заліковий пункт випереджає Гранаду, яка тишком-нишком пробралась на другу сходинку. Головна сенсація стартових турів Прімери лише два тижні тому вдома побила Барселону (2:0), тому у гравців "вершкових" більш ніж достатньо причин для тремтіння колін.

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Фанати королівського клубу продовжують витирати скупі сльози, споглядаючи на своїх улюбленців у нинішньому сезоні. Останній матч у Лізі чемпіонів проти скромного Брюгге ледь не довів до інсульту відданих вболівальнків (Реал вдома поступався 0:2 і лише завдяки фарту зумів вирвати нічию). Зіркові новачки Зідана ніяк не можуть знайти свою гру, а ветерани команди вже розгубили свій порох на газоні Бернабеу. На тлі переповненого лазарету "вершкових" Реалу буде дуже важко у 8-му турі. Дуель з Гранадою може стати переломним моментом для Зідана – фанати вимагатимуть радикальних рішень у випадку фіаско.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Реала – 1,31; нічия – 5,95; перемога Гранади – 10,5.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Ліверпуль – Лестер

5 жовтня, 17:00. Ліверпуль, Енфілд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Чому потрібно подивитися: Минуло лише 7 турів АПЛ, а мерсисайдці вже забезпечили собі гандикап у 5 очок відриву від Манчестер Сіті. В Лізі чемпіонів команда Клоппа поки не виправдовує реноме чинного чемпіона турніру (поразка від Наполі та складна перемога над Зальцбургом). Натомість Лестер, схоже, пригадав свій тріумфальний сезон 2015/16 та набирає обертів. Колектив Брендана Роджерса ногою виніс двері у топ-4 АПЛ та розмістився на третій сходинці, залишивши позаду Арсенал, Тоттенхем, Челсі та МЮ. Тест Ліверпулем може дати відповідь на питання: Чи не випадково там опинився Лестер?

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У двобої проти Зальцбурга Юрген Клопп задіяв свою основну обойму виконавців. Не факт, що "червоним" вистачить запалу та сил відбитись від кровожерливих "лисиць" тим же складом. Не варто забувати, що "стіна" Ліверпуля Аліссон продовжує відновлюватись від травми. Лестер мав вдвічі більше часу для відпочинку за свого суперника. Команда Роджерса підходить до матчу у повній бойовій готовності, за виключенням травмованого Джеймса Меддісона – участь хавбека в зустрічі залишається під питанням.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Ліверпуля – 1,46; нічия – 4,8; перемога Лестера – 7,7.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Барселона – Севілья

6 жовтня, 22:00. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Прихильники чемпіонату Іспанії хочуть забути як страшний сон матч центральний матч 7-го туру Атлетіко – Реал (0:0) та чекатимуть розради вже в неділю. В головному двобої 8-го туру Севілья завітає на Камп Ноу до штормової Барси. Гості не виглядають надто переконливо. Після 6-ти турів у команди Лопетегі лише шоста сходинка і та здобута важкими натужними перемогами над посередніми суперниками.

Вальверде вбиває Барселону

Що відбувається зараз в Барселоні невідомо ні Богу, ні президенту клубу Хосепу Бартомеу. Каталонці можуть рознести Валенсію (5:2), а потім поступитись Гранаді (0:2), як підсумок – 4-те місце у чинного чемпіона Іспанії. Ліонель Мессі після тривалого відновлення провів свої перші 90 хвилин у поточному сезоні в матчі ЛЧ проти Інтера, де каталонці непереконливо виграли (2:1). Шквал критики не дає спати наставнику Барси Ернесто Вальверде, над яким висить дамоклів меч. Потенційну відставку іспанця не обговорював лише лінивий, тому саме зустріч проти Севільї може визначити його майбутнє.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Барселони – 1,54; нічия – 4,6; перемога Севільї– 6,3.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Манчестер Сіті – Вулверхемптон

6 жовтня, 16:00. Манчестер, Етіхад Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Чому потрібно подивитися: Кулемет Манчестер Сіті демонструє вражаючу результативність в АПЛ, після 7-ми турів – 27 забитих м'ячів, але лише друга сходинка і 5 очок дистанції до Ліверпуля. Язик не повернеться назвати сьогоднішній Вулверхемптон (13-те місце) рівноцінним суперником для "містян", але оминути увагою цю зустріч неможливо. В минулому сезоні саме "вовки" зуміли відібрати у Сіті очки, які в пудсумку ледь не коштували чемпіонства команді Гвардіоли. У літньому спарингу гостям навіть вдалось обіграти чинного чемпіона Англії у серії пенальті.

Важливим питанням для українського вболівальника також є доля Олександра Зінченка. Лівий фулбек Манчестер Сіті з останніх 4-х поєдинків пропустив 3, не потрапляючи навіть у заявку команди. Чи довірить Хосеп Гвардіола місце українцю в стартовому складі, або продовжить тенденцію останніх матчів та випустить Бенжамена Менді – дискусійна тема. В будь-якому випадку Манчестер Сіті вміє дарувати футбольне свято глядачам, яке пропускати – гріх.

Коефіцієнти на матч від Marathon Bet: перемога Манчестер Сіті – 1,13; нічия – 9,5; перемога Вулверхемптона – 25.

Прогноз "Футбол 24": 4:0

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