Ліверпуль – Зальцбург – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Ліга чемпіонів — 2 жовт 636
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Барселона здобула вольову перемогу над Інтером – Луїс Суарес оформив дубль
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Ліга чемпіонів: Ліверпуль у шаленому матчі перестріляв Зальцбург, Бенфіка осоромилась перед ЗенітомЛіга чемпіонів — 2 жовт 512
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Ліга чемпіонів: Борусія Д у важкому матчі обіграла Славію, Наполі втратив очки у поєдинку з ГенкомЛіга чемпіонів — 2 жовт 210
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Лугано – Динамо: передматчева прес-конференція Олексія МихайличенкаЛіга Європи — 2 жовт 2587
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Лугано: "Швейцарська копія" Ювентуса, банкрутство, провал в Україні та жахлива серія – з ким зіграє Динамо в Лізі ЄвропиЛіга Європи — 2 жовт 3480