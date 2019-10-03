Ліверпуль – Зальцбург – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Зальцбург не створив мерсисайдського дива, але був близький до цього. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Зальцбург.

Господарі вже у першому таймі відвантажили супернику три м'ячі, проте до перерви австрійці зуміли скоротити відставання.

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В другому таймі гості несподівано забили ще два м'ячі та зрівняли рахунок. Вирішувати долю поєдинку взявся лідер Ліверпуля Мохамед Салах, який і відзначився переможним м'ячем.

Незважаючи на перемогу, чинний чемпіон турніру перебуває на третій сходинці групи Е, Зальцбург – другий.

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