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Ліверпуль – Зальцбург – 4:3 – відео голів та огляд матчу

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Ліверпуль – Зальцбург – 4:3 – відео голів та огляд матчу
Ліверпуль – Зальцбург / Фото ФК Ліверпуль

Зальцбург не створив мерсисайдського дива, але був близький до цього. Дивіться відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Зальцбург.

9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
69’ Мохамед Салах
 
Хван Хі Чхан 39’
Такумі Мінаміно 56’
Ерлінг Холанд 61’
9’ Садьйо Мане
25’ Ендрю Робертсон
36’ Мохамед Салах
39’ Хван Хі Чхан
56’ Такумі Мінаміно
61’ Ерлінг Холанд
69’ Мохамед Салах

Господарі вже у першому таймі відвантажили супернику три м'ячі, проте до перерви австрійці зуміли скоротити відставання.

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В другому таймі гості несподівано забили ще два м'ячі та зрівняли рахунок. Вирішувати долю поєдинку взявся лідер Ліверпуля Мохамед Салах, який і відзначився переможним м'ячем.

Незважаючи на перемогу, чинний чемпіон турніру перебуває на третій сходинці групи Е, Зальцбург – другий.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ліга чемпіонів Відеоновини Ліверпуль - Зальцбург Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Зальцбург Зальцбург
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