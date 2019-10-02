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Барселона здобула вольову перемогу над Інтером – Луїс Суарес оформив дубль

2 жовтня 23:54 635 Читать на русском
Барселона здобула вольову перемогу над Інтером – Луїс Суарес оформив дубль
Барселона – Інтер – 2:1

В рамках матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Інтер зазнав поразки на Камп Ноу.

58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес
 
Лаутаро Мартінес 3’
3’ Лаутаро Мартінес
58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес

Барселона швидко захопила контроль над м'ячем і вже на перших секундах провела атаку з ударом Грізманна метрів з 20-ти, який легко спіймав Хандановіч. Інтер відповів на 2-й хвилині аж цілим голом: Мартінес отримав передачу на хід у штрафний і під тиском Лангле пробив тер Штегена з гострого кута – 0:1! Шок. Одразу згадалася Гранада.

В наступні 10 хвилин команди грали більш спокійно. Барселона продовжила тримати м'яч і проводити позиційні атаки без особливого загострення, а Інтер ловив каталонців на контратаках. Особливо вражали виходи "нерадзуррі" з-під пресингу – підопічні Антоніо Конте не боялися влаштовувати перепасовки з Хандановичем перед власними воротами, а центр поля проходили в два-три дотики з передачами п'ятками. Подібна картина не змінювалася до самої перерви.

В другій третині першого тайму команди обмінялися низкою непоганих моментів. Так, на 15-й хвилині Грізманну ударом головою з центру штрафного вдалося замкнути подачу Роберто – над поперечиною. Інтер відповів на 16-й закидушкою на Мартінеса, який у дотик прокинув м'яч повз тер Штегена, але занадто відпустив його від себе. За кілька хвилин вже Барселона могла вийти уперед: спочатку Бускетс завершив відверто хорошу позиційну атаку пострілом з лінії напівкола, а потім Мессі пробив з дистанції – Серхіо запустив "круглого" над воротами, а Лео відправив у руки Хандановічу.

Інтер огризнувся кількома контрвипадами, а на 27-й взагалі забив другий гол – це Кандрева прийняв діагональ на правий край штрафного й вистрілив під ближню стійку, однак рахунок не змінився через офсайд. За шість хвилин після цього епізоду скривдити свою колишню команду міг Алексіс Санчес, який отримав пас у карний майданчик та скинув "круглого" під удар Бареллі, але його в останню секунду заблокував Семеду. Найкращі ж моменти гості змарнували на 37-й та 40-й хвилинах – спочатку Мартінес пробив головою з кількох метрів (тер Штеген врятував Барсу), а потім Сенсі завершив красиву комбінацію ударом з лінії штрафного над поперечиною.

Завершення першого тайму залишилось за каталонцями, але рівень гостроти їхніх моментів явно не дотягував до гольового. Так, на 41-й хвилині по воротах метрів з 25-ти низом вистрілив Суарес, але м'яч повільно покотився до рук Хандановича. На 44-й же сталося ще два епізоди біля воріт Інтера: спочатку Мессі пробив зі штрафного з дальньої дистанції (по центру, в руки Хандановичу), а потім Артур прорвався на лівий край карного майданчика й пробив зблизька – над поперечиною! Зрештою, на відпочинок команди пішли за мінімальної переваги Інтера.

По перерві очікувалася навала каталонців, однак на старті другого тайму вони не вражали. Моментів біля воріт Хандановича не виникало, а єдиний удар по них зі штрафного метрів з 25-ти завдав Мессі – прямо на другий ярус Камп Ноу. Тут у гру несподівано втрутився Ернесто Вальверде, який зняв Бускетса й випустив Відаля. Артуро з'явився на полі на 53-й хвилині, а вже на 58-й став співавтором фантастичного голу Суареса: Луїс на лінії карного майданчика прийняв його верхову поперечну передачу й зльоту вистрілив у дальній нижній кут – 1:1! Шедевр!

Втім, вже на 60-й Лаутаро Мартінес міг відновити перевагу Інтера, опинившись з м'ячем на лівому краю штрафного й пробивши по воротах метрів з 14-ти. Тер Штеген спіймав "круглого", а в атаці у відповідь Грізманн опинився на схожій позиції й вистрілив у сітку – втім, лише із зовнішнього боку. Ернесто Вальверде після цього відправив Антуана відпочивати, випустивши Дембеле – і це знову могло принести успіх моментально. На 68-й хвилині Дембеле підібрав м'яч у зоні перед карним майданчиком і завдав потужного удару з правої – над поперечиною! Ще за дві хвилини Усман повторив свій постріл з ближчої дистанції, але цього разу вийшло занадто високо.

На 70-х хвилинах команди збиралися із силами. Нічого цікавішого за жовту картку Алексісу Санчесу, який вже сидів на лаві запасних, в цей період не відбувалося – команди займалися позиційною боротьбою, не гребуючи дрібними фолами. На 80-х же Інтер спробував вирвати перемогу, зробивши кілька підходів до штрафного, а на 84-й хвилині змарнувавши прекрасний момент для взяття воріт тер Штегена – це Мартінес увірвався на ударну позицію й пробив метрів з 15-ти, однак влучив у Лангле.

Покарання за марнотратство прийшло миттєво. На 85-й хвилині Мессі прорвався до штрафного, зібравши на собі трьох футболістів Інтера, та викотив поперечну передачу на лінію Суаресу. Луїс же у дотик прокинув собі м'яч на хід, вирвавшись віч-на-віч з Хандановичем і перегравши його у ближньому бою – 2:1! На 89-й добити гостей міг і Лео, але його удар з близької дистанції Ханданович взяв.

Барселона до фінального свистка провела ще кілька непоганих атак, однак забити третій гол підопічним Ернесто Вальверде так і не вдалося. Про команду Антоніо Конте і говорити нічого – вона була повністю знесилена, тож про навалу на останніх секундах залишалося тільки мріяти. Зрештою, матч завершився вольовою перемогою Барселони, яка набрала 4 очки й вийшла на другу позицію в групі F. Інтер з одним заліковим балом тримається на третій сходинці.

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