Барселона здобула вольову перемогу над Інтером – Луїс Суарес оформив дубль

В рамках матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Інтер зазнав поразки на Камп Ноу.

Барселона швидко захопила контроль над м'ячем і вже на перших секундах провела атаку з ударом Грізманна метрів з 20-ти, який легко спіймав Хандановіч. Інтер відповів на 2-й хвилині аж цілим голом: Мартінес отримав передачу на хід у штрафний і під тиском Лангле пробив тер Штегена з гострого кута – 0:1! Шок. Одразу згадалася Гранада.

В наступні 10 хвилин команди грали більш спокійно. Барселона продовжила тримати м'яч і проводити позиційні атаки без особливого загострення, а Інтер ловив каталонців на контратаках. Особливо вражали виходи "нерадзуррі" з-під пресингу – підопічні Антоніо Конте не боялися влаштовувати перепасовки з Хандановичем перед власними воротами, а центр поля проходили в два-три дотики з передачами п'ятками. Подібна картина не змінювалася до самої перерви.

В другій третині першого тайму команди обмінялися низкою непоганих моментів. Так, на 15-й хвилині Грізманну ударом головою з центру штрафного вдалося замкнути подачу Роберто – над поперечиною. Інтер відповів на 16-й закидушкою на Мартінеса, який у дотик прокинув м'яч повз тер Штегена, але занадто відпустив його від себе. За кілька хвилин вже Барселона могла вийти уперед: спочатку Бускетс завершив відверто хорошу позиційну атаку пострілом з лінії напівкола, а потім Мессі пробив з дистанції – Серхіо запустив "круглого" над воротами, а Лео відправив у руки Хандановічу.

Інтер огризнувся кількома контрвипадами, а на 27-й взагалі забив другий гол – це Кандрева прийняв діагональ на правий край штрафного й вистрілив під ближню стійку, однак рахунок не змінився через офсайд. За шість хвилин після цього епізоду скривдити свою колишню команду міг Алексіс Санчес, який отримав пас у карний майданчик та скинув "круглого" під удар Бареллі, але його в останню секунду заблокував Семеду. Найкращі ж моменти гості змарнували на 37-й та 40-й хвилинах – спочатку Мартінес пробив головою з кількох метрів (тер Штеген врятував Барсу), а потім Сенсі завершив красиву комбінацію ударом з лінії штрафного над поперечиною.

Завершення першого тайму залишилось за каталонцями, але рівень гостроти їхніх моментів явно не дотягував до гольового. Так, на 41-й хвилині по воротах метрів з 25-ти низом вистрілив Суарес, але м'яч повільно покотився до рук Хандановича. На 44-й же сталося ще два епізоди біля воріт Інтера: спочатку Мессі пробив зі штрафного з дальньої дистанції (по центру, в руки Хандановичу), а потім Артур прорвався на лівий край карного майданчика й пробив зблизька – над поперечиною! Зрештою, на відпочинок команди пішли за мінімальної переваги Інтера.

По перерві очікувалася навала каталонців, однак на старті другого тайму вони не вражали. Моментів біля воріт Хандановича не виникало, а єдиний удар по них зі штрафного метрів з 25-ти завдав Мессі – прямо на другий ярус Камп Ноу. Тут у гру несподівано втрутився Ернесто Вальверде, який зняв Бускетса й випустив Відаля. Артуро з'явився на полі на 53-й хвилині, а вже на 58-й став співавтором фантастичного голу Суареса: Луїс на лінії карного майданчика прийняв його верхову поперечну передачу й зльоту вистрілив у дальній нижній кут – 1:1! Шедевр!

Втім, вже на 60-й Лаутаро Мартінес міг відновити перевагу Інтера, опинившись з м'ячем на лівому краю штрафного й пробивши по воротах метрів з 14-ти. Тер Штеген спіймав "круглого", а в атаці у відповідь Грізманн опинився на схожій позиції й вистрілив у сітку – втім, лише із зовнішнього боку. Ернесто Вальверде після цього відправив Антуана відпочивати, випустивши Дембеле – і це знову могло принести успіх моментально. На 68-й хвилині Дембеле підібрав м'яч у зоні перед карним майданчиком і завдав потужного удару з правої – над поперечиною! Ще за дві хвилини Усман повторив свій постріл з ближчої дистанції, але цього разу вийшло занадто високо.

На 70-х хвилинах команди збиралися із силами. Нічого цікавішого за жовту картку Алексісу Санчесу, який вже сидів на лаві запасних, в цей період не відбувалося – команди займалися позиційною боротьбою, не гребуючи дрібними фолами. На 80-х же Інтер спробував вирвати перемогу, зробивши кілька підходів до штрафного, а на 84-й хвилині змарнувавши прекрасний момент для взяття воріт тер Штегена – це Мартінес увірвався на ударну позицію й пробив метрів з 15-ти, однак влучив у Лангле.

Покарання за марнотратство прийшло миттєво. На 85-й хвилині Мессі прорвався до штрафного, зібравши на собі трьох футболістів Інтера, та викотив поперечну передачу на лінію Суаресу. Луїс же у дотик прокинув собі м'яч на хід, вирвавшись віч-на-віч з Хандановичем і перегравши його у ближньому бою – 2:1! На 89-й добити гостей міг і Лео, але його удар з близької дистанції Ханданович взяв.

Барселона до фінального свистка провела ще кілька непоганих атак, однак забити третій гол підопічним Ернесто Вальверде так і не вдалося. Про команду Антоніо Конте і говорити нічого – вона була повністю знесилена, тож про навалу на останніх секундах залишалося тільки мріяти. Зрештою, матч завершився вольовою перемогою Барселони, яка набрала 4 очки й вийшла на другу позицію в групі F. Інтер з одним заліковим балом тримається на третій сходинці.