Соболь та Ко шокували Реал у Лізі чемпіонів: чому стало можливим "бельгійське диво"

Мадридський Реал жалюгідно стартував у Лізі чемпіонів 2019/20, набравши лише одне очко після двох перших матчів. Домашнє фіаско з Брюгге, за який успішно виступив українець Едуард Соболь, оголило 5 серйозних проблем команди Зідана.

"Каталонський вірус"

Мадрид багато тримає м'яч, але це не приносить жодної користі. У першому таймі "бельгійського фіаско" володіння перевалювало за 73%, що стало особистим рекордом "бланкос" після другого пришестя Зідана. Схожий показник Реал демонстрував ще на старті минулого сезону: 77,9% проти Хетафе (2:0) та 77,2% проти Леганеса (4:1). Проте, у обох випадках тривала робота з м'ячем дозволяла мадридцям перемагати, вони реально контролювали гру, рідко дозволяючи суперникам проводити швидкі контратаки – з Брюгге все було навпаки. Соболю та Ко вистачило трьох підходів до воріт Куртуа, щоб забити два шокуючі м'ячі. Так званий "каталонський вірус", схоже, дістався Бернабеу.

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Карвахаль у ролі диспетчера як показовий сюрреалізм

Команда Зідана продовжує страждати у середині поля. З такими видатними майстрами як Кроос, Модріч, Азар та Каземіро мадридці найчастіше розпочинали власні атаки через правий фланг оборони. Роль такого собі диспетчера неочікувано повісили на Дані Карвахаля, який виконав найбільше передач серед усіх гравців Реала – 83. Іспанський латераль не відзначався оригінальністю прийняття рішень, шукаючи у більшості випадків Лукаса Васкеса... одного з головних винуватців сенсаційної нічиєї.

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Слабка форма хавбеків, зокрема, Крооса і Модріча, не вперше створює Зізу чимало проблем. І як тут не згадати, що французький фахівець наполягав на придбанні Поля Погба, однак президент не був готовий кривдити когось зі старих "солдатів. Можливо, до відкриття зимового трансферного вікна Перес таки змінить свою думку. Погба, Еріксен та ван Де Беек – знову на радарі.

Васкес та Вінісіус – не проблема для Соболя

Іспанська преса нещадно знищувала галісійського вінгера після протистояння з Брюгге. За 67 хвилин гри колишній улюбленець мадридської публіки виконав лише 29 пасів – найгірший результат після бідолашного Начо, який вибув на тривалий термін через серйозну травму коліна. Інертний Лукас майже не загострював, регулярно програвав свої дуелі Соболю та Сімону, 16 разів втрачав м'яча на чужій половині поля. Сірий футбол 28-річного галісійця, а також нестабільність юного Вінісіуса (жодного удару, один вдалий обіграш, 10 втрат) неабияк спростили завдання захиснику збірної України, який почувався, як риба у воді на лівому фланзі оборони Брюгге, звідси ж – третій найвищий бал у складі гостей (7.4).

Депресивний Азар

Бельгієць після трансферу в Реал не демонструє навіть 50% власного потенціалу. Помітна неозброєним оком зайва вага, брак націленості на ворота, відсутність ритму та слабка комунікація з партнерами – це лише найперше, що кидається в очі, спостерігаючи за мадридською версією Азара. Звітний поєдинок не став винятком. Один з найкращих гравців світу, фактично, загубився у матчі проти відвертого середняка європейського футболу, проваливши кожну з трьох спроб обіграти суперника. Довершили сумну гру бельгійця 18 втрат, один удар у рамку, який став легкою здобиччю голкіпера, і три виграні єдиноборства з 13-ти. Звісно, багато хто виправдає кепський старт Азара недавньою травмою, але футболісти такого рівня просто зобов'язані давати більше, тим паче, коли за тебе виклали 100 млн євро.

Провальна оборона та воротарське питання

У трьох попередніх матчах (Севілья, Осасуна, Атлетіко) команда Зідана отримала лише один удар у рамку власних воріт. Здавалось, що мадридцям нарешті вдалось налагодити гру в обороні після паризької ганьби, однак екс-форвард луганської Зорі Денніс Бонавентуре швидко нагадав про старі кошмари. У першому таймі Брюгге реалізував два постріли з трьох, а після перерви Ареола дивом врятував Мадрид від ще одного пропущеного м'яча. На виході – чотири удари з двома голами...і старі дискусії щодо ролі "першого номера", хоча Куртуа більше не мусить змагатись з досвідченим Навасом. Фанати освистують бельгійця і оплесками зустрічають його нового конкурента, Ареола. Воротарське питання знову актуальне.

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