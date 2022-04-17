Универсал "горожан" Александр Зинченко рассказал о трудностях игры в футбол, с которыми он сталкивается во время войны в нашей стране.

" В Питерборо на глазах были слезы . Не могу описать, что именно я чувствовал внутри. Гордился, что я – украинец. Был так благодарен людям, которые это сделали и продолжают делать.

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Со стороны менеджера (Пепа Гвардиолы – прим .) и Фернандиньо было очень любезно дать мне возможность быть капитаном. До сих пор каждый день они приходят и спрашивают меня, какая ситуация в Украине и как я чувствую себя.

Тренировки? Психологически тяжело, потому что я до сих пор думаю об Украине и наших людях. Но футбол – тоже моя жизнь, и это то, что доставляет мне наибольшее удовольствие, поэтому я стараюсь фокусироваться на матче, когда играю.

Это непросто, сначала было практически невозможно, но я приспосабливаюсь. Однако не могу сказать, что в то же время я не думаю об Украине", – цитирует Зинченко The Guardian .