Універсал "містян" Олександр Зінченко розповів про труднощі гри у футбол, з якими він зіштовхується під час війни у нашій країні.

"У Пітерборо на очах були сльози. Не можу описати, що саме я відчував всередині. Пишався, що я – українець. Був такий вдячний людям, які це зробили й продовжують робити.

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З боку менеджера (Пепа Гвардіоли – прим.) та Фернандінью було дуже люб’язно дати мені можливість бути капітаном. І досі щодня вони приходять та запитують мене, яка ситуація в Україні та як я почуваюсь.

Тренування? Психологічно важко, тому що я досі думаю про Україну та наших людей. Але футбол – також моє життя, і це те, що приносить мені найбільше задоволення, тому я намагаюсь фокусуватись на матчі, коли граю.

Це непросто, на початку було практично неможливо, але я пристосовуюсь. Проте не можу сказати, що в той самий час я не думаю про Україну", – цитує Зінченка The Guardian.

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