"Это ужас. То, что они делали, – шок для всего мира. Ужасные, страшные вещи. Они убивали наших гражданских, наших детей. Они насиловали наших женщин и девушек. Они убивали собак и даже ели их. Я даже не знаю, как описать то, что я чувствую к ним.

Зинченко: Мой маленький круг друзей в России сократился практически до нуля

Я так ненавижу их за все, что они сделали с украинскими людьми и с Украиной. И я ненавижу людей в России, которые пытаются убедить других в том, что это все – пропаганда. Это позор. Как они могут это говорить? Люди присылали мне настоящие фото, подлинные факты. Тела погибших лежали на земле в течение 2 недель. Они должны за это ответить.

Есть люди по 50-60 лет, которые смотрят только телевидение, которое лжет им годами. Я видел, как российских граждан спрашивают, поддерживают ли они действия их президента. Они отвечают: "Да, конечно, мы на его стороне". И когда их спрашивают, как они будут преодолевать санкции, те отвечают, что претерпят. Как таких людей можно убедить? И как такая страна может функционировать? Я видел цифры, что более 70% россиян поддерживают эту катастрофу. Это невероятно. Я просто не понимаю.

Но в этом разница между Украиной и Россией. Поскольку я играл за границей, то слышал, что многие думают, что мы по сути одинаковы с ними. Но это далеко не так, и теперь вы можете увидеть разницу между нами. В Украине мы можем свободно говорить, свободно думать, и так будет и дальше, когда мы отстроим нашу страну", – цитирует Зинченко The Guardian.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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