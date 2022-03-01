Гвардиола сдержал слово – Зинченко сыграл впервые после начала войны в Украине и получил капитанскую повязку

Накануне главный тренер Ман Сити заявил, что украинец получит место в стартовом составе. "Для него будет хорошо сыграть и показать, почему он нам полезен", – заявил Гвардиола. Наставник сдержал обещание, ведь Зинченко оказался в стартовой 11-ке. Эта игра стала первой для Александра с момента начала войны в Украине – поединок чемпионата против Эвертона 11-й номер Сити пропустил.

Зинченко традиционно вышел на позиции левого защитника – украинец получил от Фернандиньо капитанскую повязку! Классный жест от экс-лидера Шахтера. Перед стартовым свистком обе команды и болельщики поддержали украинцев в борьбе с режимом Путина. К слову, Зинченко впервые стал капитаном Ман Сити – по крайней мере, в официальном матче.

Активный первый тайм от украинца и нули на табло

Сити прогнозируемо захватил преимущество с первых секунд. Это было очевидно, ведь команды разделяет пропасть. Команда Гвардиолы лидирует в АПЛ, а Питерборо замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа.

Уже на 4-й минуте Александр нанес первый удар. Из-за пределов штрафной, правой ногой и очень неточно. Тут же украинец классно сыграл в защите, отобрав мяч у соперника. Качество поля оставляло желать лучшего – именно газон помешал Марезу сделать акцентированный навес в штрафную.

Еще один удар Зинченко – снова правой, снова неточно. Очень заряженный украинец, это заметно. Не сразу вспомнишь, когда он в матче "горожан" пробил дважды до 10-й минуты. Но первый момент Питерборо тоже был острым, и пришел он как раз с левого фланга Зинченко. Аке не успел подстраховать украинца, оказавшегося слишком высоко, но Эдерсон потянул удар в ближний угол.

Вновь удачный отбор от Алекса, который был одним из самых заметных в первые минуты. Однако эмоции ему и мешали – в одном из эпизодов украинец не сумел выбить мяч из собственного штрафного. Обошлось.

Гости давили, владели мячом, но забить не могли. Обводящий удар Гюндогана был неточным, а Грилиш из пределов штрафной пробил очень неудачно. Несколько стандартов тоже не принесли результата, а еще одна попытка Зинченко была заблокирована защитниками. "Городцы" значительно чаще били по воротам, но кипер Питерборо вступал в игру только на выходах – в створ его владений гости так и не попали. Зато Эдерсон однажды спас гостей – 0:0 до перерыва.

"Горожане" сняли все вопросы за 7 минут – фаворит вышел в четвертьфинал

Старт второго тайма лучше удался Питерборо, но в первом случае Шмодикс не попал по мячу, а позже Фоден в подкате спас команду. Грилиш прошел двух соперников и отдал на Зинченко, который поскользнулся и упал. Сложный газон явно был не в пользу "горожан".

Но на 60-й минуте гости смогли открыть счет. Рияд Марез с правого фланга пробил низом, а кипер был закрыт защитниками и не среагировал. 0:1, Сити повел. Почти сразу алжирец мог оформить дубль, но пробил выше.

Наконец, на 67-й Сити снял все вопросы. Джек Грилиш после роскошного паса Фодена в два касания разобрался с вратарем. 0:2. Канселу мог довести счет до разгромного, однако Бенда отразил его мощный удар.

Гол Грилиша в итоге стал последним в матче, хотя Ляпорт должен был забивать третий, но удивительным образом промахнулся. Смеялся даже Гвардиола. Ман Сити не потратил много сил для путевки в четвертьфинал. Команда Гвардиолы в определенный момент добавила и сняла все вопросы о победителе. Как говорится, на классе.

Александр Зинченко получил от Sofa Score оценку 7.7. Это самый высокий балл среди защитников и 4-й лучший в матче.