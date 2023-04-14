Накануне три легенды украинского футбола – Андрей Шевченко, Александ Зинченко и Михаил Мудрик – посетили королевский Альберт-холл искусств и наук в Лондоне. Именно там культовая группа "Океан Эльзы" давала благотворительный концерт в поддержку Украины в рамках HelpForUkraineTour.

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После выступления фронтмент группы Святослав Вакарчук встретился с представителями сборной Украины и ее экс-тренером, сделав памятное фото на память.

Напомним, Зинченко после 30-ти туров мчится с Арсеналом к чемпионству, занимая первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь Мудрик прочно засел в запас Челси, а его клуб идет одиннадцатым.

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